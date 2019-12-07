Об амнистии и особом статусе можно будет говорить после "норманди" - президент

Президент Владимир Зеленский заявляет, что после проведения встречи в "нормандском формате" в понедельник можно будет говорить о законе об амнистии для участников незаконных вооруженных формирований и особом статусе Донбасса.

Источник: выступление Зеленского в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" в пятницу

Прямая речь: "Закон об особом статусе сейчас есть, он действует до 31 числа. Продолжать ли этот закон, это можно сделать только после возвращения из "норманди". Если мы увидим, что есть какие-то шаги важные друг навстречу другу, то действительно мы будем говорить об этом законе".

"Закон об амнистии голосовался в Верховной Раде, он просто не был подписан. Поэтому, когда мы увидим после "норманди", что действительно у нас есть возможность, если выводятся войска, вооруженные незаконные формирования, если у нас действительно будет безопасность на той территории, если у нас появится возможность проводить выборы, мы будем говорить об амнистии. Амнистии людей, у которых нет рук в крови".

Детали: Зеленский подтвердил, что изменений в Конституцию могут быть внесены в части децентрализации.