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Зеленскому на Майдане напомнили о "красных линиях" в Нормандии

Воскресенье, 8 декабря 2019, 12:17
Зеленскому на Майдане напомнили о красных линиях в Нормандии
фото - Эльдар Сарахман, УП

На Майдане Независимости проходит акция "Красные линии для Зеленского", участники которой хотят обозначить "красные линии" для президента перед встречей "нормандской четверки", которая состоится 9 декабря.

Источник: Украинская правда, Православная церковь Украины в Facebook,  диакон ПЦУ Михаил Омельян в комментарии Hromadske

Детали: Основное требование организаторов акции - никаких компромиссов с президентом РФ Владимиром Путиным об унитарном государстве и никакой федерализации, никаких политический действий, в частности выборов на временно оккупированных территориях Донбасса до выполнению условий безопасности и деоккупации и прочее.

Участие в акции принимают представители партий "Европейская солидарность", "Батькивщина", "Голос", "Свобода", "Солидарная молодежь", ГО "Справа громад", "Рух опору капітуляції". 

Возле Стеллы Независимости смонтирована сцена, с которой выступают представители организаторов акции - Андрей Парубий, Инна Совсун, Ахтем Чийгоз, Андрей Ильенко и др. К акции также присоединились ветеранские организации и общественные объединения. Ожидается, что на Майдане также выступит Петр Порошенко. 

Акция является самой многочисленной за последние несколько месяцев. Собравшиеся на Майдане держат флаги Украины, "ЕС", ВО "Свобода" и другие. На акции звучат лозунги "Слава нации, смерть врагам" и "Нет капитуляции", "Крым - это Украина" и др. 

Общественный порядок в центре Киева охраняют тысячи правоохранителей.

Также 8 декабря во всех храмах Православной Церкви Украины после Божественной литургии провели молитвы за установление справедливого мира и победу Украины.

Дословно: "Во всех храмах молились и за то, что мы объявляли, и брали дополнительные молитвы. Возглавлял литургию Митрополит", - сообщил Омельян.

Детали: Провести молитвы распорядился предстоятель ПЦУ Епифаний.

"Накануне важных международных переговоров в Париже, которые будут касаться дальнейшей судьбы нашей страны, возлагаем большие надежды на всемилостивого господа. Единственными устами и единым сердцем завтра во всех уголках Украины будем молиться за справедливый мир и победу для нашего народа и нашего государства", - отмечалось в распоряжении митрополита.

 
 
 
 
все фото - Эльдар Сарахман, УП

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Предыстория: 

  • Встреча лидеров стран "нормандской четверки" начнется в Париже 9 декабря в 17:00 по Киеву.
  • Политсилы пятого президента Петра Порошенко, экс-премьера Юлии Тимошенко и Святослава Вакарчука в совместном заявлении определили "красные линии" для президента на переговорах в нормандском формате и призвали украинцев выйти на Майдан Независимости 8 декабря перед встречей "нормандской четверки".
  • Глава МИД Вадим Пристайко назвал красные линии Украины на "нормандском саммите" в Париже и рассказал, что договорились записать в решении "нормандского саммита".
  • 3 декабря Зеленский провел совещание в рамках подготовки к встрече в "нормандском формате", на которой обсудили пять сценариев реинтеграции оккупированного Донбасса. 7 декабря президент также проведет закрытое заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины.
  • Зеленский надеется, что в ходе встречи с российским президентом Владимиром Путиным будет достигнута договоренность об обмене пленными и политзаключенными "всех на всех" до Нового года. Также он планирует говорить о выводе всех незаконных вооруженных формирований с Донбасса, проведении местных выборов в ОРДЛО, сроках возврата восточной границы под контроль Украины.

Эльдар Сарахман, УП
Темы: нормандский форматЗеленскийДонбассРосcияПравославная Церковь Украины
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