Президент проведет закрытое заседание СНБО перед "Нормандией"

Президент Владимир Зеленский 7 декабря проведет закрытое заседание Совета национальной безопасности и обороны перед встречей "нормандской четверки".

Источник: сайт СНБО со ссылкой на секретаря СНБО Алексея Данилова

Детали: По словам Данилова, такое решение Зеленский принял после совещания с представителями органов сектора безопасности и обороны.

Что предшествовало: 3 декабря министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что Президент Владимир Зеленский созывает СНБО в рамках подготовки к "нормандской встречи".

Позже Офис президента сообщил, что Владимир Зеленский провел совещание в рамках подготовки к встрече в нормандской формате, на которой обсудили пять сценариев реинтеграции оккупированного Донбасса. Также в ОПУ добавили, что перед встречей в Париже будет заседание СНБО под председательством Зеленского.

Напомним: