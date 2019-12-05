Президент проведет закрытое заседание СНБО перед "Нормандией"

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Четверг, 5 декабря 2019, 00:55

Президент Владимир Зеленский 7 декабря проведет закрытое заседание Совета национальной безопасности и обороны перед встречей "нормандской четверки".

Источник: сайт СНБО со ссылкой на секретаря СНБО Алексея Данилова

Детали: По словам Данилова, такое решение Зеленский принял после совещания с представителями органов сектора безопасности и обороны.

Что предшествовало: 3 декабря министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что Президент Владимир Зеленский созывает СНБО в рамках подготовки к "нормандской встречи".

Позже Офис президента сообщил, что Владимир Зеленский провел совещание в рамках подготовки к встрече в нормандской формате, на которой обсудили пять сценариев реинтеграции оккупированного Донбасса. Также в ОПУ добавили, что перед встречей в Париже будет заседание СНБО под председательством Зеленского.

Напомним:

  • Встреча "нормандской четверки" много раз откладывалась, хотя президент Владимир Зеленский торопил ее с начала августа. Предполагалось, что встреча лидеров Украины, России, Франции и Германии может состояться 24 или 26 ноября, но назначили ее на 9 декабря в Париже.
  • Летом-осенью 2019 года состоялось разведения на трех тестовых участках: в июне – вблизи Станицы Луганской, в октябре – около Золотого, в ноябре – в районе Петровского и Богдановки. Рамочное решение ТКГ о разведении сил и средств на трех участках было подписано 21 сентября 2016 года.
  • Президент России Владимир Путин 14 ноября 2019 года пожелал, чтобы разведение прошло как можно быстрее по всей линии.
  • 1 октября 2019 года президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина согласовала так называемую "формулу Штайнмайера": после выборов на оккупированных территориях вступит в силу закон о статусе Донбасса.
  • Но выборы могут состояться только по законодательству Украины, то есть после возвращения Киевом контроля там, и после вывода вооруженных формирований с Донбасса.
  • 3 октября Владимир Зеленский заявил, что будет разработан новый закон об особом статусе Донбасса. По его словам,  этот документ не может предусматривать автономию оккупированных сейчас территорий.
  • Президент РФ Владимир Путин заявил, что если будет принято нечто такое,что не будет согласовано с "ЛНР" и "ДНР", то мирные переговоры зайдут в тупик.
  • Российская делегация в ТКГ призвала украинскую сторону пролонгировать на 2020 год действие закона об особом статусе Донбасса.

Украинская правда
Темы: Зеленский СНБО


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