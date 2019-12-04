Зеленский хочет договориться с Путиным об обмене "всех на всех" до Нового года

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что в ходе встречи с российским президентом Владимиром Путиным будет достигнута договоренность об обмене пленными и политзаключенными "всех на всех" до Нового года.

Источник: брифинг по результатам встречи президента Зеленского с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном

Прямая речь: "Моряки, политические пленные, мы вернули, но не всех ... Я очень хотел бы, чтобы Новый год наши люди встречали со своими семьями дома в Украине. Поэтому для меня этот гуманитарный, очень личный вопрос. Я действительно хочу большого обмена, который называется, начиная с Минска, "всех на всех", меня интересуют именно все наши".

Детали: Зеленский рассказал, что содержание проекта решения саммита в "нормандском формате" был согласован четырьмя государствами, еще в сентябре, но с тех пор многое изменилось, поэтому он хотел бы больше действий. Он заявил, что обмен - это первый вопрос, который будет обсуждаться в ходе встречи в Париже.

По словам президента, вторым вопросом на саммите будет вопрос ситуации с безопасностью на Донбассе, то есть вывода войск, незаконных вооруженных формирований. Он повторил, что хотел бы достичь договоренностей о конкретных временных рамках, когда это произойдет.

Прямая речь: "Я уверен мы можем найти, если обе стороны захотят прекращения войны ... Скажем так, если все стороны захотят прекращения войны, как этого хотим именно мы, то мы можем добиться серьезных результатов ...".

Детали: Также Зеленский рассказал, что планирует на саммите говорить о проведении выборов на Донбассе. Он вновь повторил, что это должно происходить по украинскому закону, с участием всех украинских политических сил, с международными наблюдателями.

В конце президент заявил, что он уверен, что в ходе встречи в "нормандском формате" будет обсужден вопрос передачи Украине контроля над украинской границей.

Напомним: