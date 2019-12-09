Национальная полиция начала уголовное производство относительно вероятного "самоуправства" главы Офиса президента Андрея Богдана по заявлению мэра Киева Виталия Кличко.

Источник: "Радио свобода" со ссылкой на ответ полиции Кличко

Дословно полиция: "27 ноября 2019 года следственным управлением Главного управления Национальной полиции в городе Киеве внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований... по признакам уголовного нарушения, предусмотренного статьей 356 Уголовного кодекса Украины".

Детали: Отмечается, что Богдан пока публично не отреагировал на обращение Кличко в Нацполицию.

Предыстория: