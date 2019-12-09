Национальная полиция начала уголовное производство относительно вероятного "самоуправства" главы Офиса президента Андрея Богдана по заявлению мэра Киева Виталия Кличко.

Источник: "Радио свобода" со ссылкой на ответ полиции Кличко

Дословно полиция: "27 ноября 2019 года следственным управлением Главного управления Национальной полиции в городе Киеве внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований... по признакам уголовного нарушения, предусмотренного статьей 356 Уголовного кодекса Украины".

Детали: Отмечается, что Богдан пока публично не отреагировал на обращение Кличко в Нацполицию.

Мэр Киева с заявлением о "самоуправстве" Богдана обратился в полицию в начале ноября.

Согласно документу, Кличко считает, что Богдан совершил уголовное преступление, когда обратился к Кабмину с письмом о его увольнении, поскольку такие действия, по его мнению, не относятся к должностным обязанностям главы Офиса президента.

В конце сентября Кличко уже подавал иск против Богдана в суд. По его мнению, руководитель Офиса президента превысил свои полномочия, когда подал письмо в Кабмин, которое и стало основанием для рассмотрения правительством представления на увольнение с должности главы КГГА.

Во втором иске Кличко требовал признать противоправными действия правительства относительно внесения президенту представления от 4 сентября об увольнении и просил отменить соответствующее предложение премьер-министра Алексея Гончарука.

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