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Полиция взялась за Богдана после заявления Кличко

Понедельник, 9 декабря 2019, 12:26
Полиция взялась за Богдана после заявления Кличко

Национальная полиция начала уголовное производство относительно вероятного "самоуправства" главы Офиса президента Андрея Богдана по заявлению мэра Киева Виталия Кличко.

Источник: "Радио свобода" со ссылкой на ответ полиции Кличко

Дословно полиция: "27 ноября 2019 года следственным управлением Главного управления Национальной полиции в городе Киеве внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований... по признакам уголовного нарушения, предусмотренного статьей 356 Уголовного кодекса Украины".

 

Детали: Отмечается, что Богдан пока публично не отреагировал на обращение Кличко в Нацполицию.

Мэр Киева с заявлением о "самоуправстве" Богдана обратился в полицию в начале ноября.

Согласно документу, Кличко считает, что Богдан совершил уголовное преступление, когда обратился к Кабмину с письмом о его увольнении, поскольку такие действия, по его мнению, не относятся к должностным обязанностям главы Офиса президента.

В конце сентября Кличко уже подавал иск против Богдана в суд. По его мнению, руководитель Офиса президента превысил свои полномочия, когда подал письмо в Кабмин, которое и стало основанием для рассмотрения правительством представления на увольнение с должности главы КГГА.

Во втором иске Кличко требовал признать противоправными действия правительства относительно внесения президенту представления от 4 сентября об увольнении и просил отменить соответствующее предложение премьер-министра Алексея Гончарука.

Знать больше:  Києве мій! Как Зеленский собирается подвинуть Кличко

Предыстория:

  • Офис президента Владимира Зеленского добивался увольнения Виталия Кличко с должности главы Киевской городской госадминистрации – либо через представление Кабинета министров, либо через отставку самого Кличко, который одновременно возглавляет Киевсовет.
  • 30 июля глава Офиса президента Андрей Богдан заявил, что к нему приходил человек якобы от одного из "смотрящих" Киева и предлагал разделить награбленные бюджетные деньги столицы пополам.
  • Виталий Кличко обратился в Национальный антикоррупционного бюро проверить заявление председателя Офиса президента Андрея Богдана о якобы подкупе в его интересах.
  • В августе Национальное антикоррупционное бюро начало расследование на счет возможного подкупа главы офиса президента Андрея Богдана в интересах мэра Киева Виталия Кличко.
  • НАБУ во исполнение решения Антикоррупционного суда от 18 октября открыло уголовное производство о возможной государственной измене и хищении государственных средств мэром Киева Виталием Кличко и его двумя заместителями при застройке Киева.
  • Кличко заявил, что дело против него о госизмене не имеет перспектив.

"Украинская правда" в Threads

Темы: БогданполицияВиталий Кличко
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