Дети в Черниговской области отравились опасным растением – полиция

Двое детей, отравившихся в Черниговской области, пришли в себя в реанимации, полиция расследует обстоятельства трагедии.

Источник: полиция Черниговской области

Дословно: "Один мальчик умер, двое находятся в реанимации Черниговской областной больницы. После проведенного медиками комплекса реанимационных мероприятий жизни пациентов ничего не угрожает".

Детали: Подростки рассказали, во время игры на окраине села они съели корень растения, похожего на ядовитый борщевик, и запили его водой из реки. После этого всем стало плохо и дети были госпитализированы в больницу.

Открыто производство по статье 115 Уголовного кодекса (убийство) (традиционно в случае гибели -ред).

Полиция проводит досудебное расследование обстоятельств несчастного случая.

Что предшествовало: Трое мальчиков 2005, 2007 и 2010 года рождения поступили в Новгород-Северскую центральную районную больницу из одного из сел района. У всех троих диагностировали отравление неизвестной этиологии.

К сожалению, через несколько часов самый молодой школьник умер. Несмотря на тяжелое состояние ребят, медики приняли решение о срочном переводе пациентов в Черниговскую областную больницу. Там медперсоналу удалось стабилизировать состояние пострадавших, они очнулись.