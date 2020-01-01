Трамп на Новый год призвал Францию, Германию и НАТО дать денег Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что Франция и Германия, а также НАТО должны выделять больше денег Украине.

Источник: Голос Америки

Детали: Об этом президент США сказал, отвечая на вопросы журналистов перед новогодней вечеринкой в ​​своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.

Прямая речь: "Очень хорошая женщина, скажу вам честно, канцлер Меркель. Где канцлер Меркель? Где французский президент Макрон? Почему они не выделяют деньги (Украине - ред.)? Почему только Соединенные Штаты?".

"Это НАТО. Эти страны должны вкладывать средства (в бюджет Альянса - ред.), они также должны больше давать Украине".

Детали: Трамп также заявил, что готов к любому сценарию в Сенате по делу импичмента, потому что уверен в своей невиновности.

"Мне все равно. Меня устроит суд (в Сенате - ред.). Потому что мы ничего плохого не сделали", - сказал он.

Президент США также похвалил президента Владимира Зеленского, рассказывая о телефонном разговоре с ним в июле.

Прямая речь: "Это был идеальный, абсолютно соответствующий разговор с очень хорошим человеком, с очень хорошим президентом. Думаю, он очень хорошо справляется. В значительной степени, почему его избрали президентом, это из-за коррупции. У них очень большая коррупция".