Опубликовано видео вероятного запуска ракеты, попавшей в самолет
Журналист-расследователь The New York Times Кристиан Триберт опубликовал видео, на котором, вероятно, показан запуск иранской ракеты, попавшей в украинский самолет 8 января.
Источник: Кристиан Триберт в Twitter, основатель Bellingcat Элиот Хиггинс в комментарии Укринформу
Here's a quick visual explanation of the geolocation (https://t.co/UQthvMARzv). The perspective of the camera is highlighted, and the line in the middle indicates the approximate direction to the launch site — it passes through a known military site around 5.7 kilometers away. pic.twitter.com/L0OM2e9P51— Christiaan Triebert (@trbrtc) January 11, 2020
Дословно Триберт: "На этой видеозаписи видно, что иранская система противовоздушной обороны к северо-востоку от Парандий запускает ракету".
Детали: Он отметил, что геолокация совпадает с местом возможного попадания ракеты в самолет.
Вместе с тем, основатель международной группы журналистов-расследователей Bellingcat Элиот Хиггинс в комментарии Укринформу отметил, что группа изучает новое видео Триберта.
Прямая речь Хиггинса: "Есть новое видео, на котором, вероятно, видно запуск ракеты, и место съемки которого, как показал анализ, находится неподалеку от места, где был сбит самолет".
По его словам, причиной трагедии могла быть ракетная система "земля-воздух" "Тор".
"Кажется все более вероятным, что это была ракета земля-воздух "Тор", но отвергать другие варианты еще рано, потому что еще нет 100% доказательств", - отметил Хиггинс.
Он выразил удовлетворение тем, что Иран официально признал, что сбил украинский самолет авиакомпании МАУ.
Что предшествовало: В субботу утром Иран официально признал, что ошибочно сбил ракетой самолет МАУ.
Президент Ирана Хасан Рухани выступил с заявлением о том, что страна "глубоко сожалеет об этой трагической ошибке". Он также заявил, что действия военных, которые привели к крушению украинского лайнера, будут расследоваться.
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает от Ирана привлечения виновных к ответственности, возвращения тел погибших, выплат компенсаций и официальных извинений по дипломатическим каналам.
Предыстория:
- Самолет регулярного рейса PS 752 Тегеран - Киев авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) разбился в Иране утром 8 января. В самолете было 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все 176 человек погибли.
- Глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщал, что среди погибших были граждане 7 стран: из Ирана 82; из Канады 63; из Швеции 10; из Афганистана 4; с ФРГ 3, из Великобритании 3, из Украины 11 граждан (2 пассажира и 9 членов экипажа).
- Позже Канада уточнила, что на борту находилось 57 ее граждан.