Опубликовано видео вероятного запуска ракеты, попавшей в самолет

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Суббота, 11 января 2020, 13:51

Журналист-расследователь The New York Times Кристиан Триберт опубликовал видео, на котором, вероятно, показан запуск иранской ракеты, попавшей в украинский самолет 8 января.

Источник: Кристиан Триберт в Twitter, основатель Bellingcat Элиот Хиггинс в комментарии Укринформу

Дословно Триберт: "На этой видеозаписи видно, что иранская система противовоздушной обороны к северо-востоку от Парандий запускает ракету".

Детали: Он отметил, что геолокация совпадает с местом возможного попадания ракеты в самолет.

Вместе с тем, основатель международной группы журналистов-расследователей Bellingcat Элиот Хиггинс в комментарии Укринформу отметил, что группа изучает новое видео Триберта.

Прямая речь Хиггинса: "Есть новое видео, на котором, вероятно, видно запуск ракеты, и место съемки которого, как показал анализ, находится неподалеку от места, где был сбит самолет".

По его словам, причиной трагедии могла быть ракетная система "земля-воздух" "Тор".

"Кажется все более вероятным, что это была ракета земля-воздух "Тор", но отвергать другие варианты еще рано, потому что еще нет 100% доказательств", - отметил Хиггинс.

Он выразил удовлетворение тем, что Иран официально признал, что сбил украинский самолет авиакомпании МАУ.

Что предшествовало: В субботу утром Иран официально признал, что ошибочно сбил ракетой самолет МАУ.

Президент Ирана Хасан Рухани выступил с заявлением о том, что страна "глубоко сожалеет об этой трагической ошибке". Он также заявил, что действия военных, которые привели к крушению украинского лайнера, будут расследоваться.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает от Ирана привлечения виновных к ответственности, возвращения тел погибших, выплат компенсаций и официальных извинений по дипломатическим каналам.

Предыстория:

  • Самолет регулярного рейса PS 752 Тегеран - Киев авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) разбился в Иране утром 8 января. В самолете было 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все 176 человек погибли.
  • Глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщал, что среди погибших были граждане 7 стран: из Ирана 82; из Канады 63; из Швеции 10; из Афганистана 4; с ФРГ 3, из Великобритании 3, из Украины 11 граждан (2 пассажира и 9 членов экипажа).
  • Позже Канада уточнила, что на борту находилось 57 ее граждан. 

Украинская правда


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