Опубликовано видео вероятного запуска ракеты, попавшей в самолет

Журналист-расследователь The New York Times Кристиан Триберт опубликовал видео, на котором, вероятно, показан запуск иранской ракеты, попавшей в украинский самолет 8 января.

Источник: Кристиан Триберт в Twitter, основатель Bellingcat Элиот Хиггинс в комментарии Укринформу

Here's a quick visual explanation of the geolocation (https://t.co/UQthvMARzv). The perspective of the camera is highlighted, and the line in the middle indicates the approximate direction to the launch site — it passes through a known military site around 5.7 kilometers away. pic.twitter.com/L0OM2e9P51