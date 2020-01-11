Опубликовано видео вероятного запуска ракеты, попавшей в самолет

Журналист-расследователь The New York Times Кристиан Триберт опубликовал видео, на котором, вероятно, показан запуск иранской ракеты, попавшей в украинский самолет 8 января.

Источник: Кристиан Триберт в Twitter, основатель Bellingcat Элиот Хиггинс в комментарии Укринформу

Here's a quick visual explanation of the geolocation (https://t.co/UQthvMARzv). The perspective of the camera is highlighted, and the line in the middle indicates the approximate direction to the launch site — it passes through a known military site around 5.7 kilometers away. pic.twitter.com/L0OM2e9P51 — Christiaan Triebert (@trbrtc) January 11, 2020

Дословно Триберт: "На этой видеозаписи видно, что иранская система противовоздушной обороны к северо-востоку от Парандий запускает ракету".

Детали: Он отметил, что геолокация совпадает с местом возможного попадания ракеты в самолет.

Вместе с тем, основатель международной группы журналистов-расследователей Bellingcat Элиот Хиггинс в комментарии Укринформу отметил, что группа изучает новое видео Триберта.

Прямая речь Хиггинса: "Есть новое видео, на котором, вероятно, видно запуск ракеты, и место съемки которого, как показал анализ, находится неподалеку от места, где был сбит самолет".

По его словам, причиной трагедии могла быть ракетная система "земля-воздух" "Тор".

"Кажется все более вероятным, что это была ракета земля-воздух "Тор", но отвергать другие варианты еще рано, потому что еще нет 100% доказательств", - отметил Хиггинс.

Он выразил удовлетворение тем, что Иран официально признал, что сбил украинский самолет авиакомпании МАУ.

Что предшествовало: В субботу утром Иран официально признал, что ошибочно сбил ракетой самолет МАУ.

Президент Ирана Хасан Рухани выступил с заявлением о том, что страна "глубоко сожалеет об этой трагической ошибке". Он также заявил, что действия военных, которые привели к крушению украинского лайнера, будут расследоваться.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает от Ирана привлечения виновных к ответственности, возвращения тел погибших, выплат компенсаций и официальных извинений по дипломатическим каналам.

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