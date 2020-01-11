Катастрофа самолета в Тегеране: Зеленский рассказал, что должен сделать Иран

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам по случаю катастрофы самолета МАУ в Тегеране.

Источник: видеообращение главы государства, размещено на официальных каналах президента в соцсетях

Детали: Обращение президента появилось после завершения разговора главы государства с президентом Ирана Хасаном Рухани.

Прямая речь: "Для полного завершения расследования еще нужно провести ряд действий. Сейчас они пытаются реконструировать самолет".

Детали: Глава государства сообщил, что в ходе беседы с президентом Ирана договорились, Рухани будет отдан приказ максимально быстро совместно с украинскими экспертами закончить идентификацию тел погибших и подготовить их для возвращения в Украину.

Прямая речь: "Это должно произойти в ближайшее время. Мы также договорились о начале совместной работы по расшифровке двух бортовых самописцев - "черных ящиков". Мы договорились о полном юридическом и техническом взаимодействии, включая вопросы получения компенсации. Мы договорились, что никто не отвертится".

"Офис Генерального прокурора Украины возбудил дело по факту убийства граждан Украины. Правительство окажет финансовую помощь семьям погибших. Государство также будет всячески способствовать получению ими компенсаций от перевозчика, страховых компаний и Исламской Республики Иран".

"Я призываю всех международных партнеров Украины, все мировое сообщество быть едиными и настойчивыми до полного и окончательного расследования всех обстоятельств этой катастрофы. Это нужно всем нам".

"Я верну всех погибших близким и родным. Они смогут с ними попрощаться по-человечески. Мы достойно почтим их память. Все виновные будут наказаны".

Детали: Президент пошагово рассказал обо всех действиях украинской власти, начиная с утра 8 января, а именно: сразу после авиакатастрофы был создан и начал работу оперативный штаб при СНБО Украины.

На место происшествия в аэропорт Имама Хомейни прибыли посол и консул Украины в Иране, состоялось внеочередное заседание правительства, на котором принято решение о создании и отправке в Иран поисково-спасательной группы, в которую вошли 45 экспертов из Госавиаслужбы, Национального бюро расследований авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами, представители СНБО, Службы безопасности Украины, ГСЧС, Минобороны, МИД и представители компании МАУ.

9 января в 3:30 поисково-спасательная группа прибыла из Украины в Тегеран и через 2 часа начала работу на месте катастрофы.

Дословно: "Офис Генерального прокурора Украины обратился в Иран, в Канаду, Швеции и Великобритании с предложением о создании международной следственной группы. У меня состоялся разговор с Президентом Ирана по четкой и полной взаимодействия с нашими экспертами. Они получили доступ к фрагментов самолета, "черных ящиков", записей радаров и диспетчеров из центра управления полетами".

"Утром 9 января секретарь СНБО Украины озвучил 4 основных версии, в частности о возможности сбивания украинского самолета ракетой. Для идентификации тел погибших было очень быстро собраны образцы ДНК их родственников. В частности борт-проводницы, родственники которой находились на временно оккупированной территории. Я провел рабочие консультации с нашими международными партнерами - премьер-министрами Канады, Швеции, Великобритании, президентами Ирана и Афганистана, и подчеркнул необходимость совместных действий для расследования обстоятельства этой трагедии".

"Ближе к вечеру появились заявления от лидеров США, Канады и Великобритании о возможном сбивании украинского "Боинга". Мы призвали всех международных партнеров предоставить данные, которые подтвердили бы эту версию. 10 января у меня состоялся разговор с Госсекретарем США Майклом Помпео и встреча с временным поверенным в делах США в Украине Кристиной Куинн, которая передала мне важную и полезную информацию для расследования. Также важную информацию передала Посол Великобритании и Северной Ирландии Мелинда Симмонс".

Детали: Зеленский отметил, что убедительные предварительные выводы и доказательства, найденные в ходе работы украинских экспертов в Тегеране, "не позволили скрыть правду". Группа украинских экспертов продолжает свою работу.

Прямая речь: "И сегодня руководство Исламской Республики Иран признало факт сбивания украинского самолета и свою вину в авиакатастрофе. Этому безусловно способствовала и поддержка со стороны международных партнеров, настойчивая позиция мирового сообщества. За это я выражаю искреннюю благодарность лидерам США, Канады, Великобритании, других стран, международных организаций".

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