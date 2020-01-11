Гончарук: Семьям погибших в авиакатастрофе в Тегеране выплатят по 200 тысяч

Правительство выплатит семьям погибших в авиакатастрофе в Иране по 200 тыс. гривен помощи.

Источник: заявление премьер-министра Украины Алексея Гончарука, обнародованное вечером 11 января

Прямая речь Гончарука: "Правительство выплатит семьям погибших в авиакатастрофе в Иране по 200 тыс. гривен помощи и проконтролирует надлежащее осуществление страховых выплат в соответствии с Монреальской конвенцией".

Детали: Гончарук заявил, что государство окажет всестороннюю поддержку и помощь, в том числе юридическую и финансовую.

Кроме того, по его словам, авиакомпания МАУ, согласно с коллективным договором, осуществит выплаты семьям членов экипажа.

Дословно: "Наши дипломаты уже работают со всеми методами, которые есть в международном правовом поле, чтобы добиться компенсаций от иранской стороны", - добавил Гончарук.

Предыстория:

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ходе беседы с президентом Ирана Хасаном Рухани договорились о полноМ юридическом и техническом взаимодействии, включая вопросы получения компенсации.

По словам Зеленского, государство также будет всячески способствовать получению семьями погибших компенсаций от перевозчика, страховых компаний и Исламской Республики Иран.

Предыстория: