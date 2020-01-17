Пристайко о заявлениях Парнаса: "Пытается спасти себя"

Министр иностранных дел Вадим Пристайко сказал, что не верит заявлениям Льва Парнаса, соратника адвоката Трампа Рудольфа Джулиани, которые он озвучил в последние дни.

Источник: Пристайко в эфире CNN

Прямая речь: "Честно говоря, я никогда не говорил с ним (Парнасом – УП) и я не верю ни одному его слову, которые он сейчас говорит.

Помощь (военная, финансовая – УП) пересматривается ежегодно, по меньшей мере дважды. Поэтому мы знаем, что ее будут просматривать: иногда могут уменьшить, иногда увеличить ее размер.

Я не знаю его лично, но сейчас этот человек (Парнас – УП) пытается спасти собственное дело (обвинение Парнаса в незаконном финансировании избирательной кампании –УП) ".

Детали: Пристайко надеется, что Украина и в дальнейшем будет иметь двухпартийную поддержку от США.

Также он добавил, что уже устал от упоминаний Украины и ее роли в деле импичмента президента Дональда Трампа.

Что предшествовало: Лев Парнас, соратник адвоката президента США Рудольфа Джулиани, рассказал, что в мае 2019 передал новому президенту Украины ультиматум о том, что ни один высокопоставленный американский чиновник не прибудет на его инаугурацию и вся американская помощь будет прекращена, если не будет объявлено о расследование дела Джо Байдена.

Кроме того, он утверждает, что президент Трамп использовал ураган в США как предлог отменить визит в Польшу, однако на самом деле сделал это, чтобы надавить на президента Зеленского.

Также Парнас сообщил, что договаривался с Дмитрием Фирташем о получении информации по делу Джо Байдена в обмен на закрытие экстрадиционной дела олигарха.

Постоянный комитет по вопросам разведки Палаты представителей США опубликовал переписку соратника адвоката президента США Руди Джулиани Льва Парнаса с рядом людей из окружения украинского президента Владимира Зеленского. В переписке также "засветился" бывший генпрокурор Юрий Луценко.

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