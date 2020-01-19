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Главные новости дня и ночи: повестка Порошенко, зарплаты Кабмина

Воскресенье, 19 января 2020, 07:00

ГБР вызывает Порошенко на допрос, Кабмин рассказал о зарплатах членов правительства – новости, которые были актуальны 18 января.

О допросе Порошенко

Государственное бюро расследований обнародовало повестку на допрос пятому президенту Украины Петру Порошенко в качестве свидетеля в уголовном производстве о его возможной госизмене в ходе подготовки "Минских соглашений" от 2015 года.

В пресс-службе партии "Европейская солидарность" заявили,что явка пятого президента Украины Петра Порошенко на допросы в Госбюро расследований возможна только при условии надлежащего вручения повесток.

О зарплатах в Кабмине

Кабинет министров обнародовал данные о заработных платах членов правительства. В 2019 году самую высокую среднюю зарплату из членов правительства получал министр внутренних дел Арсен Аваков - 100 041 грн.

О телеграмм-канале "Украинской правды"

Только что стало известно, что у "Украинской правды" появился новостной телеграм-канал "УП. Стрічка". На него уже подписалось шесть тысяч человек и количество подписчиков стремительно растёт.

Как сообщают наши источники, на канале оперативно публикуют самые важные и самые интересные новости Украины и мира. Один из собеседников УП очень советовал подписаться на этот канал.

О других важных новостях

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Украинская правда
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