Иран подтвердил передачу черных ящиков сбитого самолета Украине

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Суббота, 18 января 2020, 16:07

"Черные ящики" с авиалайнера МАУ, который, по словам Ирана, 8 января случайно сбили его военные, будут отправлены в Украину.

Эту информацию подтвердил глава отдела расследования происшествий Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резайефар, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на иранское агентство Tasnim.

Резайефар сообщил, что он неоднократно проводил встречи с украинской группой экспертов. По его словам, информация из черных ящиков ни была прочитана в Иране, и они будут переданы Украине по просьбе украинской стороны.

По его словам, ящики попытаются проанализировать в Киеве, используя опыт Франции, Канады и США. Если это не удастся, их передадут Франции.

Напомним,

  • 8 января в Иране разбился самолет рейса PS 752 "Тегеран - Киев" авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ), в результате катастрофы погибли 176 человек.
  • На борту были граждане 7 стран: Ирана; Канады; Швеции; Афганистана; Германии, Великобритании и Украины (2 пассажира и 9 членов экипажа).
  • 11 января Иран официально признал, что ошибочно сбил самолет МАУ, ответственность за это взял на себя Корпус стражей исламской революции – военная ветвь исполнительной власти Ирана.
  • Служба безопасности Украины расследует крушение лайнера по трем статьям Уголовного кодекса: ч.3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта), ч.2 ст. 115 (умышленное убийство) и ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества.
  • 14 января стало известно, что Иран решил отправить бортовые самописцы со сбитого под Тегераном самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" во Францию.
  • 15 января Офис генпрокурора и Служба безопасности Украины обратились к Ирану с запросом о правовой помощи, связанной с передачей украинским правоохранителям бортовых самописцев с самолета Boeing 737 авиакомпании МАУ.
  • В Иране заявили, что "черные ящики" настолько повреждены, что их можно открыть только в определенных лабораторных условиях в другой стране. Украина предложила для этого свою лабораторию в НТУУ "КПИ" им. Сикорского.
  • По словам начальницы Департамента международно-правового сотрудничества и возвращения активов Офиса генпрокурора Полины Чиж, иранская сторона должна была направить в Украину своего эксперта, который осмотрел бы украинскую лабораторию и дал согласие на исследование "черных ящиков" в Украине. Однако Иран так и не направил в Украину своего эксперта.
  • Офис генпрокурора подготовил второй запрос о правовой помощи к Ирану с просьбой предоставить  доступ к "черным ящикам" и решить вопрос о возможности их расшифровки украинскими экспертами.
  • 17 января ОГП в третий раз обратился с запросом в компетентные органы Ирана по поводу предоставления украинской стороне бортовых самописцев сбитого самолета МАУ.
  • Глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что Иран готов передать Украине черные ящики с самолета МАУ, но после того, как их на месте обработает следственная группа. Также Пристайко сообщил, что на следующей неделе в Украину с извинениями и разъяснениями прибудет спецпредставитель правительства Ирана. 

Темы: катастрофа МАУ в Иране


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