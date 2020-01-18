Иран подтвердил передачу черных ящиков сбитого самолета Украине

"Черные ящики" с авиалайнера МАУ, который, по словам Ирана, 8 января случайно сбили его военные, будут отправлены в Украину.

Эту информацию подтвердил глава отдела расследования происшествий Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резайефар, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на иранское агентство Tasnim.

Резайефар сообщил, что он неоднократно проводил встречи с украинской группой экспертов. По его словам, информация из черных ящиков ни была прочитана в Иране, и они будут переданы Украине по просьбе украинской стороны.

По его словам, ящики попытаются проанализировать в Киеве, используя опыт Франции, Канады и США. Если это не удастся, их передадут Франции.

Напомним,