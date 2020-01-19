Баканов и Данилов заверили, что Украина будет расследовать катастрофу самолета МАУ

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Воскресенье, 19 января 2020, 14:59
Фото СБУ

Председатель СБУ Иван Баканов заявляет, что для Службы безопасности приоритетом является расследование и установление причинно-следственной цепи событий катастрофы самолета МАУ в Иране.

Источник: сайт СБУ, секретарь СНБО Алексей Данилов в Facebook

Прямая речь Баканова: "Ужасная трагедия в Иране унесла жизни одиннадцати наших соотечественников. И общество требует ответов относительно действительных причин этого горя и привлечения всех виновных к ответственности. Для СБУ расследование и установления причинно-следственной цепи событий этой катастрофы является приоритетом".

Прямая речь Данилова: "Глубокие соболезнования родным и вечная память погибшим. А наша работа не остановится до полного выяснения обстоятельств трагедии и наказания виновных".

Предыстория:

  • 8 января в Иране разбился самолет рейса PS 752 "Тегеран - Киев" авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ), в результате катастрофы погибли 176 человек.
  • На борту были граждане 7 стран: Ирана; Канады; Швеции; Афганистана; Германии, Великобритании и Украины (2 пассажира и 9 членов экипажа).
  • 11 января Иран официально признал, что ошибочно сбил самолет МАУ, ответственность за это взял на себя Корпус стражей исламской революции – военная ветвь исполнительной власти Ирана.
  • Служба безопасности Украины расследует крушение лайнера по трем статьям Уголовного кодекса: ч.3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта), ч.2 ст. 115 (умышленное убийство) и ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества. 
  • 19 января самолет с телами 11 погибших в результате авиакатастрофы самолета в Иране украинцев прилетел в Киев.

Украинская правда
Темы: СБУ Баканов СНБО Иран авиа


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