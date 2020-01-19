Баканов и Данилов заверили, что Украина будет расследовать катастрофу самолета МАУ

Председатель СБУ Иван Баканов заявляет, что для Службы безопасности приоритетом является расследование и установление причинно-следственной цепи событий катастрофы самолета МАУ в Иране.

Источник: сайт СБУ, секретарь СНБО Алексей Данилов в Facebook

Прямая речь Баканова: "Ужасная трагедия в Иране унесла жизни одиннадцати наших соотечественников. И общество требует ответов относительно действительных причин этого горя и привлечения всех виновных к ответственности. Для СБУ расследование и установления причинно-следственной цепи событий этой катастрофы является приоритетом".

Прямая речь Данилова: "Глубокие соболезнования родным и вечная память погибшим. А наша работа не остановится до полного выяснения обстоятельств трагедии и наказания виновных".

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