Баканов и Данилов заверили, что Украина будет расследовать катастрофу самолета МАУ
Председатель СБУ Иван Баканов заявляет, что для Службы безопасности приоритетом является расследование и установление причинно-следственной цепи событий катастрофы самолета МАУ в Иране.
Источник: сайт СБУ, секретарь СНБО Алексей Данилов в Facebook
Прямая речь Баканова: "Ужасная трагедия в Иране унесла жизни одиннадцати наших соотечественников. И общество требует ответов относительно действительных причин этого горя и привлечения всех виновных к ответственности. Для СБУ расследование и установления причинно-следственной цепи событий этой катастрофы является приоритетом".
Прямая речь Данилова: "Глубокие соболезнования родным и вечная память погибшим. А наша работа не остановится до полного выяснения обстоятельств трагедии и наказания виновных".
Предыстория:
- 8 января в Иране разбился самолет рейса PS 752 "Тегеран - Киев" авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ), в результате катастрофы погибли 176 человек.
- На борту были граждане 7 стран: Ирана; Канады; Швеции; Афганистана; Германии, Великобритании и Украины (2 пассажира и 9 членов экипажа).
- 11 января Иран официально признал, что ошибочно сбил самолет МАУ, ответственность за это взял на себя Корпус стражей исламской революции – военная ветвь исполнительной власти Ирана.
- Служба безопасности Украины расследует крушение лайнера по трем статьям Уголовного кодекса: ч.3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта), ч.2 ст. 115 (умышленное убийство) и ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества.
- 19 января самолет с телами 11 погибших в результате авиакатастрофы самолета в Иране украинцев прилетел в Киев.