Генсек ООН отреагировал на заявление КНДР о моратории на ядерные испытания

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность в связи с заявлением главы КНДР Ким Чен Ына.

Источник: Reuters

Детали: Как сообщается, Гутерриш выразил надежду, что испытания не восстановятся согласно соответствующим резолюциям Совета Безопасности, и заявил о своей поддержке возобновления диалога.

Прямая речь: "Нераспространение остается фундаментальной опорой глобальной ядерной безопасности и должна быть сохранена".

Напомним: