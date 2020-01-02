Генсек ООН отреагировал на заявление КНДР о моратории на ядерные испытания
Четверг, 2 января 2020, 00:01
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность в связи с заявлением главы КНДР Ким Чен Ына.
Источник: Reuters
Детали: Как сообщается, Гутерриш выразил надежду, что испытания не восстановятся согласно соответствующим резолюциям Совета Безопасности, и заявил о своей поддержке возобновления диалога.
Прямая речь: "Нераспространение остается фундаментальной опорой глобальной ядерной безопасности и должна быть сохранена".
Напомним:
- Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил о планах больше не продлевать мораторий на испытания ядерного оружия.