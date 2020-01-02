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Генсек ООН отреагировал на заявление КНДР о моратории на ядерные испытания

Четверг, 2 января 2020, 00:01
Генсек ООН отреагировал на заявление КНДР о моратории на ядерные испытания

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность в связи с заявлением главы КНДР Ким Чен Ына.

Источник: Reuters

Детали: Как сообщается, Гутерриш выразил надежду, что испытания не восстановятся согласно соответствующим резолюциям Совета Безопасности, и заявил о своей поддержке возобновления диалога.

Прямая речь: "Нераспространение остается фундаментальной опорой глобальной ядерной безопасности и должна быть сохранена".

Напомним:

  • Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил о планах больше не продлевать мораторий на испытания ядерного оружия.

Темы: ООНКНДРядерное оружие
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