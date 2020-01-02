ООС: формирование Российской Федерации осуществили 3 обстрела
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Четверг, 2 января 2020, 07:16
1 января вооруженные формирования Российской Федерации 3 раза нарушили режим прекращения огня.
Источник: штаб ООС
Дословно: "Вчера, 1 января, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.
С начала этого периода российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с нашей стороны нет ".
Детали: Противник обстрелял позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Все обстрелы наших позиций зафиксировано вблизи населенных пунктов Орехово и Новолуганское, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".
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