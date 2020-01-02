В Украине прогнозируют мокрый снег и до 5° тепла
Четверг, 2 января 2020, 08:07
3-4 января в Украине будет тепло, осадков не ожидается, только днем 4 января в западных и северных областях местами небольшой мокрый снег и дождь.
Источник: "Укринформ" со ссылкой на Укргидрометцентр
Детали: Температура ночью -1-6°, в Карпатах 7-12° мороза; днем в Украине 0-5° тепла. На дорогах западной и восточной части местами гололедица. Ветер западный и юго-западный, 5-10 м/с, днем 4 января в западных областях местами порывы 15-20 м/с.
В Киеве и области 3-4 января без осадков, только днем 4 января местами небольшой мокрый снег и дождь. Ночью 1-6° мороза, днем 0-5° тепла. Ветер западный и юго-западный, 5-10 м/с.
5 января синоптики прогнозируют небольшой мокрый снег и дождь; температура в течение суток от 1° мороза до 4° тепла.