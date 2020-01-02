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В Україні прогнозують мокрий сніг і до 5° тепла

Четвер, 2 січня 2020, 08:07
В Україні прогнозують мокрий сніг і до 5° тепла

3-4 січня в Україні буде тепло, опади не очікуються, лише вдень 4 січня у західних та північних областях місцями невеликий мокрий сніг та дощ.

Джерело: "Укрінформ" з посиланням на Укргідрометцентр

Деталі: Температура вночі -1-6°, у Карпатах 7-12° морозу; вдень в Україні 0-5° тепла. На дорогах західної та східної частини подекуди ожеледиця. Вітер західний та південно-західний, 5-10 м/с, вдень 4 січня у західних областях місцями пориви 15-20 м/с.

У Києві та області 3-4 січня без опадів, лише вдень 4 січня місцями невеликий мокрий сніг та дощ. Вночі 1-6° морозу, вдень 0-5° тепла. Вітер західний та південно-західний, 5-10 м/с.

5 січня синоптики прогнозують невеликий мокрий сніг та дощ; температура протягом доби від 1° морозу до 4° тепла.

Теми: погода
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