В ПЦУ хотят, чтобы вопрос притеснений церкви в Крыму подняли на переговорах в Минске
В ПЦУ хотят, чтобы представители Украины обсудили вопросы притеснений украинской церкви в аннексированном Крыму на переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске.
Источник: глава Православной церкви Украины, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний сказал в программе "Радио Свобода"
Детали: Он отметил, что в ПЦУ ранее обращались к президенту Украины Владимиру Зеленскому, чтобы он отреагировал на притеснения прав верующих в Крыму.
Прямая речь: "Во время встречи Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций я этот вопрос поднял, очень остро поднял. Президент даже записал этот вопрос. Также и другие представители церквей и религиозных организаций отмечали, что происходят преследования. Это и протестанты, и другие, и мусульмане даже. Поэтому мы вместе на это указали президенту во время встречи.Також обращаемся и к правительству, и у Верховной Раде, чтобы они должным образом обратили на это внимание.
Мы даже обращались к представителям в Минске, чтобы они этот вопрос подняли на повестке дня во время переговоров трехсторонней группы".
Что было ранее: 10 декабря возле здания Кабинета министров в Киеве архиепископ Крымской епархии Православной церкви Украины Климент объявил бессрочную голодовку. Священник отметил, что требует встречи с премьер-министром Алексеем Гончаруком для определения срока, когда вопросы, которые в течение пяти лет ставились перед Кабинетом министров, будут решены.
17 декабря Климент приостановил голодовку по просьбе митрополита Епифания, но пообещал ее продолжить, если ситуация с правами верующих Православной церкви Украины в Крыму не изменится.
Предыстория:
- 24 сентября 2019 года в управлении российского Министерства юстиции Крыма в третий раз отказали в регистрации украинского православного прихода на полуострове.
- Арбитражный суд Центрального округа Калуги 14 ноября отклонил кассационную жалобу представителей Крымской епархии Православной церкви Украины. Представители ПЦУ пытались оспорить решение российского Министерства имущественных и земельных отношений Крыма о расторжении договора аренды собора в центре Симферополя.
- В российском Минимущества Крыму объяснили требование к Крымской епархии УПЦ КП покинуть здание Кафедрального собора в Симферополе окончанием срока действия договора с епархией УПЦ КП, которая перешла в созданную Православную церковь Украины.
Комитет ООН по правам человека как временная мера дважды просил Россию не выселять Крымскую епархию Православной церкви Украины из кафедрального собора Владимира и Ольги в Симферополе.
- Оккупационные власти Крыма утверждают, что не получали рекомендаций ООН по храму ПЦУ в Симферополе.