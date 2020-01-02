В ПЦУ хотят, чтобы вопрос притеснений церкви в Крыму подняли на переговорах в Минске

В ПЦУ хотят, чтобы представители Украины обсудили вопросы притеснений украинской церкви в аннексированном Крыму на переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске.

Источник: глава Православной церкви Украины, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний сказал в программе "Радио Свобода"

Детали: Он отметил, что в ПЦУ ранее обращались к президенту Украины Владимиру Зеленскому, чтобы он отреагировал на притеснения прав верующих в Крыму.

Прямая речь: "Во время встречи Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций я этот вопрос поднял, очень остро поднял. Президент даже записал этот вопрос. Также и другие представители церквей и религиозных организаций отмечали, что происходят преследования. Это и протестанты, и другие, и мусульмане даже. Поэтому мы вместе на это указали президенту во время встречи.Також обращаемся и к правительству, и у Верховной Раде, чтобы они должным образом обратили на это внимание.

Мы даже обращались к представителям в Минске, чтобы они этот вопрос подняли на повестке дня во время переговоров трехсторонней группы".

Что было ранее: 10 декабря возле здания Кабинета министров в Киеве архиепископ Крымской епархии Православной церкви Украины Климент объявил бессрочную голодовку. Священник отметил, что требует встречи с премьер-министром Алексеем Гончаруком для определения срока, когда вопросы, которые в течение пяти лет ставились перед Кабинетом министров, будут решены.

17 декабря Климент приостановил голодовку по просьбе митрополита Епифания, но пообещал ее продолжить, если ситуация с правами верующих Православной церкви Украины в Крыму не изменится.

Предыстория: