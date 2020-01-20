Иран хочет проверить, могут ли в Украине расшифровать "черные ящики" сбитого самолета
Президент Владимир Зеленский провел встречу со спецпредставителем президента Ирана Мохаммадом Эслами, который прибыл в Киев для обсуждения деталей расследования сбивания самолета "Международных авиалиний Украины", которое произошло 8 января во Тегеране.
Источник: сайт президента
Детали: Украинский президент отметил, что иранская сторона придерживалась большинства договоренностей по выяснению обстоятельств трагедии: к работе в Тегеране допустили 45 украинских специалистов, идентификация тел граждан Украины и их возврат произошли быстро.
Зеленский отметил необходимость дальнейшего эффективного расследования авиакатастрофы.
Президент обсудил со специальным представителем президента Ирана вопросы передачи Украине для расшифровки бортовых самописцев украинского самолета. Он отметил, что Украина имеет необходимые технические возможности и опытных специалистов для надлежащего выполнения этой работы.
Ожидается прибытие группы представителей Ирана, которые ознакомятся с техническими возможностями Украины для расшифровки "черных ящиков".
Стороны согласились, что все остатки самолета, которые сохранились после катастрофы, должны быть возвращены в Украину.
Также поднимался вопрос компенсации близким и родным погибших в авиакатастрофе и создание совместной следственной группы.
Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка отметил, что нужно обеспечить сотрудничество соответствующих органов двух стран для эффективного расследования.
Прямая речь Зеленского: "Мы уже никогда не сможем вернуть родителей, детей, родных их семьям. Единственное, что мы можем им дать, – это (обеспечить) справедливость. А справедливость состоит в истине. Я обещал родным и близким погибших, я обещал народу Украины, что истина будет установлена. Мы должны знать, что произошло".
Предыстория:
- 8 января в Иране разбился самолет рейса PS 752 "Тегеран - Киев" авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ), в результате катастрофы погибли 176 человек. На борту были граждане 7 стран: Ирана; Канады; Швеции; Афганистана; Германии, Великобритании и Украины (2 пассажира и 9 членов экипажа).
- 11 января Иран официально признал, что ошибочно сбил самолет МАУ, ответственность за это взял на себя Корпус стражей исламской революции – военная ветвь исполнительной власти Ирана.
- Иран решил отправить бортовые самописцы во Францию, но 15 января Украина попросила передать их украинским правоохранителям.
- В Иране заявили, что бортовые самописцы настолько повреждены, что их можно открыть только в определенных лабораторных условиях. Украина предложила для этого свою лабораторию в НТУУ "КПИ" им. Сикорского.
- Офис генпрокурора Украины уже тражды просил компетентные органы Ирана предоставить украинской стороне бортовые самописцы сбитого самолета.
- 18 января глава отдела расследования инцидентов Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резайефар заявил, что "черные ящики" с авиалайнера МАУ будут отправлены в Украину.
- По состоянию на 19 января в Иране завершили идентификацию 169 из 176 жертв катастрофы самолета МАУ, а тела 11 погибших украинцев вернули на родину.