Иран хочет проверить, могут ли в Украине расшифровать "черные ящики" сбитого самолета

Президент Владимир Зеленский провел встречу со спецпредставителем президента Ирана Мохаммадом Эслами, который прибыл в Киев для обсуждения деталей расследования сбивания самолета "Международных авиалиний Украины", которое произошло 8 января во Тегеране.

Источник: сайт президента

Детали: Украинский президент отметил, что иранская сторона придерживалась большинства договоренностей по выяснению обстоятельств трагедии: к работе в Тегеране допустили 45 украинских специалистов, идентификация тел граждан Украины и их возврат произошли быстро.

Зеленский отметил необходимость дальнейшего эффективного расследования авиакатастрофы.

Президент обсудил со специальным представителем президента Ирана вопросы передачи Украине для расшифровки бортовых самописцев украинского самолета. Он отметил, что Украина имеет необходимые технические возможности и опытных специалистов для надлежащего выполнения этой работы.

Ожидается прибытие группы представителей Ирана, которые ознакомятся с техническими возможностями Украины для расшифровки "черных ящиков".

Стороны согласились, что все остатки самолета, которые сохранились после катастрофы, должны быть возвращены в Украину.

Также поднимался вопрос компенсации близким и родным погибших в авиакатастрофе и создание совместной следственной группы.

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка отметил, что нужно обеспечить сотрудничество соответствующих органов двух стран для эффективного расследования.

Прямая речь Зеленского: "Мы уже никогда не сможем вернуть родителей, детей, родных их семьям. Единственное, что мы можем им дать, – это (обеспечить) справедливость. А справедливость состоит в истине. Я обещал родным и близким погибших, я обещал народу Украины, что истина будет установлена. Мы должны знать, что произошло".