Холодницкий отменил разрешение для Микитася на вылет в Лондон – источники

Разрешение на вылет бывшего нардепа Максима Микитася, подозреваемого в завладении имуществом Нацгвардии на более чем 81 млн гривен, отменил руководитель САП Назар Холодницкий.

Источник: собеседник "Украинской правды" в правоохранительных органах

Детали: По словам собеседника УП, разрешение Микитасю на вылет из Украины дал заместитель Холодницкого Максим Грищук.

Микитась жаловался на здоровье и просил дать разрешение на вылет на лечение в Лондон. Заместитель руководителя САП позволил ему покинуть страну с 20 по 24 января.

Источники отмечают, что Холодницкий вернулся из отпуска 20 января и отменил разрешение Грищука. Руководитель САП якобы не знал о разрешении, которое выдал Грищук.

Что было раньше: В понедельник Микитася в аэропорту "Борисполь" сняли с рейса при попытке вылета из Украины в Великобританию.

Позже на Микитася снова надели электронный браслет.

Почему это важно: Согласно решению суда об избрании меры пресечения, подозреваемый Микитась вышел под залог. Вместе с тем он должен прибывать к детективу, прокурору, следователю или судье, в суд по каждому требованию; не отлучаться без разрешения детектива, прокурора или суда из населенного пункта, в котором он зарегистрирован, проживает или находится; сообщать об изменении своего места жительства и/или работы.

Также Микитась должен сдать на хранение в соответствующие органы паспорт (паспорта) для выезда за границу и носить электронное средство контроля.

Читайте также: Что на самом деле произошло с "Укрбудом": история падения с большой ценой

Предыстория: