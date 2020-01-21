Порошенко придет в ГБР 24 января – адвокат

Экс-президент Петр Порошенко не пришел на допрос в Государственное бюро расследований 21 января в связи с тем, что на эту дату не было официальной повестки, но он придет свидетельствовать в бюро 24 января.

Источник: адвокат Игорь Головань в комментарии УП

Прямая речь: "Вы обратите внимание, что на сайте ГБР есть повестки только на 24 января. Сообщение есть о 21 января. Но повестка – документ – есть только на 24-е. Сегодня Порошенко не пришел, потому что не было вызова. Но вчера он сам пришел, чтобы получить повестки, и чтобы все было по закону. Получил повестку на 24 января и придет свидетельствовать 24 января".

Детали: Головань напомнил, что повестка о вызове на допрос может направляться не менее чем за 3 дня до допроса. Поэтому 20 января Порошенко никак не могли вручить вызов на 21 января.

По словам адвоката, в ГБР часто делают "какие-то незаконные вещи" – например, присылают какие-то документы на WhatsApp.

Что было раньше: 20 января пятый президент Петр Порошенко пришел в Государственное бюро расследований за повестками о вызове на допрос в качестве свидетеля по делу о возможной госизмене при подписании Минских соглашений в 2015 году. Допрос запланирован на 24 января.

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