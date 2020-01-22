Главные новости вторника и ночи: судьи Вовки, производство самолетов 737 Max
Одиозный судья Печерского суда Вовк оправдан, производство самолетов 737 Max — новости, которые были актуальны 21 января.
О Вовках
Вышгородский районный суд Киевской области признал невиновным и оправдал судью Печерского райсуда Киева Сергея Вовка, которого обвиняли в вынесении заведомо неправосудного решения.
Коллектив Окружного административного суда города Киева вновь избрал Павла Вовка на должность председателя суда.
О самолетах
Компания Boeing официально прекратила производство самолетов 737 Max.
Ранее сообщалось, американская компания Boeing полностью перепишет программное обеспечение для самолетов 737 MAX, запрещенных для эксплуатации после двух катастроф.
О тотальном аудите
Счетная палата планирует провести аудиты в Верховной Раде, Центризбиркоме, Кабмине, Совете нацбезопасности и обороны, Конституционном суде, Укрзализныце и других госструктурах в 2020 году.
О телеграмм-канале "Украинской правды"
Только что стало известно, что у "Украинской правды" появился новостной телеграм-канал "УП. Стрічка". На него уже подписалось шесть тысяч человек и количество подписчиков стремительно растёт.
Как сообщают наши источники, на канале оперативно публикуют самые важные и самые интересные новости Украины и мира. Один из собеседников УП очень советовал подписаться на этот канал.
О других важных новостях
Президент Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в госбюджет-2020, которые предусматривают выделение 2 миллиардов гривен для запуска программы кредитов под 5, 7 и 9 процентов для поддержки малого и среднего бизнеса.
Министерство цифровой трансформации запустило платформу онлайн-курсов по медиаграмотности в формате сериалов.
Большинство украинцев считает, что русский язык должен свободно использоваться в частной жизни, но украинский должен быть единственным государственным языком.
Зеленский 22 января выступит со специальным обращением на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
Швейцарские спецслужбы сорвали вероятную шпионскую операцию российских агентов, выдававших себя за сантехников в Давосе, где проходит Всемирный экономический форум