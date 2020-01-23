Главные новости среды и ночи: День Соборности, Зеленский в Давосе

Президент поздравил украинцев с Днем Соборности и выступил на Всемирном экономическом форуме в Давосе — новости, которые были актуальны 22 января.

О Дне Соборности

Президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем Соборности и призвал их объединиться вокруг ценностей, чтобы не спорить о прошлом, а двигаться в будущее.

О Давосе

Зеленский заявил на Всемирном экономическом форме в Давосе, что Украине недостаточно "обеспокоенности" мира касательно войны на Донбассе и российской аннексии Крыма.

О телеграмм-канале "Украинской правды"

Только что стало известно, что у "Украинской правды" появился новостной телеграм-канал "УП. Стрічка". На него уже подписалось шесть тысяч человек и количество подписчиков стремительно растёт.

Как сообщают наши источники, на канале оперативно публикуют самые важные и самые интересные новости Украины и мира. Один из собеседников УП очень советовал подписаться на этот канал.

О других важных новостях

Верховный Суд отклонил кассационную жалобу НБУ к компании Игоря Коломойского ООО "Гаджибей" о взыскании с нее ипотеки в счет погашения кредитов рефинансирования, выданных Приватбанку до национализации и по которым компания Коломойского стала поручителем.

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Министр дорог и городского развития Ирана Мохаммад Эслами заявил в среду, что черные ящики со сбитого украинского самолета – одни из основных объектов для изучения инцидента, и они должны остаться в Иране.

Глава фракции "Слуга народа" заявил Давид Арахамия, что Украине следует временно отказаться от политики так называемой "гармонизации национального законодательства" с законодательством Европейского Союза.

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