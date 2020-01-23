СНБО: Украина готова к исследованию черных ящиков МАУ, Иран еще думает

Решение о передаче Украине черных ящиков сбитого самолета МАУ руководство Ирана примет после отчета делегации, которая посетила Украину и осмотрела лаборатории, которые будут осуществлять расшифровку данных бортовых самописцев.

Источник: пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны Украины

Детали: 23 января, секретарь СНБО Алексей Данилов провел встречу с иранским уполномоченным по расследованию авиакатастрофы, в ходе которой отметил особую важность вопроса получения Украиной "черных ящиков" сбитого самолета.

Данилов заверил иранскую сторону в полной технической готовности Украины обеспечить необходимый комплекс работ для их исследования.

В СНБО рассказали, что накануне представители Организации гражданской авиации Ирана ознакомились с техническими возможностями считывания информации с "черных ящиков" Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз, лаборатории Национального авиационного университета и Научно-производственного предприятия "Дисковые системы".

В тот же день Данилов провел встречу с послом Исламской Республики Иран в Украине Манучехром Моради, на которой обсуждался вопрос дальнейшего взаимодействия Украины и Ирана по расследованию авиакатастрофы.

Что было раньше: Иран решил отправить бортовые самописцы сбитого самолета МАУ во Францию, но 15 января Украина попросила передать их украинским правоохранителям.

В Иране заявили, что бортовые самописцы настолько повреждены, что их можно открыть только в определенных лабораторных условиях. Украина предложила для этого свою лабораторию в НТУУ "КПИ" им. Сикорского.

Офис генпрокурора Украины уже тражды просил компетентные органы Ирана предоставить украинской стороне бортовые самописцы сбитого самолета.

18 января глава отдела расследования инцидентов Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резайефар заявил, что "черные ящики" с авиалайнера МАУ будут отправлены в Украину.

19 января министр дорог и городского развития Ирана Мохаммад Эслами заявил, что черные ящики со сбитого украинского самолета – одни из основных объектов для изучения инцидента, и они должны остаться в Иране.

Напомним: