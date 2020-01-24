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Главные новости четверга и ночи: статистика населения, управление "Укрзализныцей"

Пятница, 24 января 2020, 07:00

В Украине проживает 37,3 миллиона человек, "Укрзализныцю" (не)отдадут в управление Deutsche Bahn на 10 лет — новости, которые были актуальны 23 января.

О населении

В Украине без учета оккупированных территорий и граждан, живущих за рубежом, проживает 37 млн 289 тысяч человек.

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет заявляет, что главными причинами сокращения населения Украины является миграция и негативное соотношение между рождаемостью и смертностью.

Об Укрзализныце

Правительство планировало отдать национальному оператору железных дорог Германии Deutsche Bahn AG в управление на 10 лет АО "Укрзализныця", 

но немецкая компания намерена оказывать консультативные услуги Укрзализныци, а не управлять ею.

Наблюдательный совет Укрзализныци, комментируя подписание Мининфраструктуры соглашения о намерениях с компанией Deutsche Bahn, заявил, что подписание документа является инициативой и прерогативой Кабмина.

О телеграмм-канале "Украинской правды"

Только что стало известно, что у "Украинской правды" появился новостной телеграм-канал "УП. Стрічка". На него уже подписалось шесть тысяч человек и количество подписчиков стремительно растёт.

Как сообщают наши источники, на канале оперативно публикуют самые важные и самые интересные новости Украины и мира. Один из собеседников УП очень советовал подписаться на этот канал.

О других важных новостях

Израильский мемориальный центр Яд Вашем озадачен и опечален заявлением украинского президента Владимира Зеленского о том, что он передал места своей делегации на Всемирном форуме памяти Холокоста тем, кто пережил ту трагедию.

В Офисе генпрокурора подписали подозрения для екснардепа из Народного фронта Георгия Логвинского и бывшего первого замминистра юстиции Натальи Бернацкой. Им инкриминируют кражу из госбюджета 54 миллионов гривень.

Украина ведет переговоры и готовит два списка на освобождение украинцев, удерживаемых в России и на временно оккупированной территории.

Полиция Великобритании признала, что ошибочно внесла в антитеррористическое пособие украинский национальный символ трезубец, и заверила, что удалит его из учебного документа.

В связи с фиксацией птичьего гриппа Европейская Комиссия временно приостановила ввоз из Украины на территорию ЕС мяса птицы, мясной продукции из птицы и термически необработанных продуктов из птицы.

Премьер-министр Алексей Гончарук прокомментировал подписание "Меморандума о взаимопонимании" между "Укрзализныцей" и железнодорожной компанией Германии.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЗеленскийСША
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