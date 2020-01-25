Дело Гандзюк: Экстрадиция Левина может занять годы – СМИ
Сроки экстрадиции задержанного в Болгарии Алексея Москаленко (Левина), подозреваемого в организации нападения на активистку Екатерину Гандзюк, могут занять годы, если не будет согласия на упрощенную процедуру выдачи.
Источник: ZN.UA со ссылкой на источник в СБУ
Прямая речь собеседника издания: "Теперь вопрос в экстрадиции и ее сроках, они могут варьироваться от 30-40 дней, если будет получено согласие на упрощенную процедуру экстрадиции, до неопределенного срока, что крайне нежелательно".
Детали: По словам источника, Левин находился на высокой позиции в рейтинге разыскиваемых лиц в Интерполе, поскольку предполагалась его причастность к убийству. Болгарская полиция активно разыскивала Левина, но данные о его местонахождении сообщила украинская сторона.
Группу сотрудников СБУ и ГПУ в Болгарии возглавлял куратор расследования убийства Гандзюк, заместитель генпрокурора Виктор Трепак.
Фигурант дела под чужим именем скрывался на арендованной квартире в Бургасе, там он проживал вместе с женой Мариной.
На данный момент Левин задержан на 72 часа по "красной карте" Интерпола (арест разыскиваемого лица для дальнейшей экстрадиции). Она же служит основанием для обращения болгарских правоохранителей в суд для задержания Левина на 40 дней.
По словам собеседника, в этот период и должен решиться вопрос с процедурой экстрадиции Левина в Украину.
Что предшествовало: 24 января в Болгарии задержали подозреваемого в организации нападения на Катерину Гандзюк – Алексея Москаленко (Левина).
20 января Офис генпрокурора и Служба безопасности Украины провели обыски у главы Херсонского облсовета Владислава Мангера, экс-председателя Херсонской ОГА Андрея Гордеева, его экс-заместителя Евгения Рищука и других лиц в деле об убийстве активистки Екатерины Гандзюк.
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Журналисты показали реконструкцию событий нападения на Гандзюк
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Предыстория:
- 31 июля 2018 года в Херсоне у подъезда мужчина вылил на активистку Екатерину Гандзюк кислоту. Она попала в реанимационное отделение с сильными ожогами, а через 3 месяца умерла в больнице после множественных операций.
- Полиция задержала 5 подозреваемых в нападении на Гандзюк. Это Вячеслав Вишневский, Виктор Горбунов, Владимир Васянович, Сергей Торбин и Никита Грабчук.
- В апреле 2018 года стало известно, что им изменили подозрение с убийства на умышленное нанесение тяжких телесных повреждений.
- 6 июня 2019 года, после того как обвиняемые признали свою вину и пошли на сделку со следствием, Покровский райсуд Днепропетровской области вынес приговоры исполнителям.
- По версии друзей Гандзюк, посредником между исполнителями преступления и заказчиком якобы был Игорь Павловский по кличке "Собака" – на тот момент помощник народного депутата от Блока Петра Порошенко Николая Паламарчука.
- Игорь Павловский после объявления подозрения попадал в больницу с диагнозом "гипертонический криз". Сейчас он постоянно игнорирует заседания Приморского райсуда Одессы.
- 1 ноября 2019 года генпрокурор Руслан Рябошапка пообещал "в ближайшие дни" обнародовать важную информацию по расследованию убийства Гандзюк.