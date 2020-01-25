Дело Гандзюк: Экстрадиция Левина может занять годы – СМИ

Сроки экстрадиции задержанного в Болгарии Алексея Москаленко (Левина), подозреваемого в организации нападения на активистку Екатерину Гандзюк, могут занять годы, если не будет согласия на упрощенную процедуру выдачи.

Источник: ZN.UA со ссылкой на источник в СБУ

Прямая речь собеседника издания: "Теперь вопрос в экстрадиции и ее сроках, они могут варьироваться от 30-40 дней, если будет получено согласие на упрощенную процедуру экстрадиции, до неопределенного срока, что крайне нежелательно".

Детали: По словам источника, Левин находился на высокой позиции в рейтинге разыскиваемых лиц в Интерполе, поскольку предполагалась его причастность к убийству. Болгарская полиция активно разыскивала Левина, но данные о его местонахождении сообщила украинская сторона.

Группу сотрудников СБУ и ГПУ в Болгарии возглавлял куратор расследования убийства Гандзюк, заместитель генпрокурора Виктор Трепак.

Фигурант дела под чужим именем скрывался на арендованной квартире в Бургасе, там он проживал вместе с женой Мариной.

На данный момент Левин задержан на 72 часа по "красной карте" Интерпола (арест разыскиваемого лица для дальнейшей экстрадиции). Она же служит основанием для обращения болгарских правоохранителей в суд для задержания Левина на 40 дней.

По словам собеседника, в этот период и должен решиться вопрос с процедурой экстрадиции Левина в Украину.

Что предшествовало: 24 января в Болгарии задержали подозреваемого в организации нападения на Катерину Гандзюк – Алексея Москаленко (Левина).

20 января Офис генпрокурора и Служба безопасности Украины провели обыски у главы Херсонского облсовета Владислава Мангера, экс-председателя Херсонской ОГА Андрея Гордеева, его экс-заместителя Евгения Рищука и других лиц в деле об убийстве активистки Екатерины Гандзюк.

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