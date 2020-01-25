Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Дело Гандзюк: Экстрадиция Левина может занять годы – СМИ

Суббота, 25 января 2020, 17:49
Алексей Москаленко (Левин)
Интерпол

Сроки экстрадиции задержанного в Болгарии Алексея Москаленко (Левина), подозреваемого в организации нападения на активистку Екатерину Гандзюк, могут занять годы, если не будет согласия на упрощенную процедуру выдачи.

Источник: ZN.UA со ссылкой на источник в СБУ

Прямая речь собеседника издания: "Теперь вопрос в экстрадиции и ее сроках, они могут варьироваться от 30-40 дней, если будет получено согласие на упрощенную процедуру экстрадиции, до неопределенного срока, что крайне нежелательно".

Детали: По словам источника, Левин находился на высокой позиции в рейтинге разыскиваемых лиц в Интерполе, поскольку предполагалась его причастность к убийству. Болгарская полиция активно разыскивала Левина, но данные о его местонахождении сообщила украинская сторона.

Группу сотрудников СБУ и ГПУ в Болгарии возглавлял куратор расследования убийства Гандзюк, заместитель генпрокурора Виктор Трепак.

Фигурант дела под чужим именем скрывался на арендованной квартире в Бургасе, там он проживал вместе с женой Мариной.

На данный момент Левин задержан на 72 часа по "красной карте" Интерпола (арест разыскиваемого лица для дальнейшей экстрадиции). Она же служит основанием для обращения болгарских правоохранителей в суд для задержания Левина на 40 дней.

По словам собеседника, в этот период и должен решиться вопрос с процедурой экстрадиции Левина в Украину.

Что предшествовало: 24 января в Болгарии задержали подозреваемого в организации нападения на Катерину Гандзюк – Алексея Москаленко (Левина).

20 января Офис генпрокурора и Служба безопасности Украины провели обыски у главы Херсонского облсовета Владислава Мангера, экс-председателя Херсонской ОГА Андрея Гордеева, его экс-заместителя Евгения Рищука и других лиц в деле об убийстве активистки Екатерины Гандзюк.

Узнать больше: Дело Гандзюк. Версии убийства, "отставка" Луценко и молчание Авакова

Журналисты показали реконструкцию событий нападения на Гандзюк

Дело Гандзюк в фамилиях. Кого наказали за смерть активистки

Предыстория:

  • 31 июля 2018 года в Херсоне у подъезда мужчина вылил на активистку Екатерину Гандзюк кислоту. Она попала в реанимационное отделение с сильными ожогами, а через 3 месяца умерла в больнице после множественных операций.
  • Полиция задержала 5 подозреваемых в нападении на Гандзюк. Это Вячеслав Вишневский, Виктор Горбунов, Владимир Васянович, Сергей Торбин и Никита Грабчук.
  • В апреле 2018 года стало известно, что им изменили подозрение с убийства на умышленное нанесение тяжких телесных повреждений.
  • 6 июня 2019 года, после того как обвиняемые признали свою вину и пошли на сделку со следствием, Покровский райсуд Днепропетровской области вынес приговоры исполнителям.
  • По версии друзей Гандзюк, посредником между исполнителями преступления и заказчиком якобы был Игорь Павловский по кличке "Собака" – на тот момент помощник народного депутата от Блока Петра Порошенко Николая Паламарчука.
  • Игорь Павловский после объявления подозрения попадал в больницу с диагнозом "гипертонический криз". Сейчас он постоянно игнорирует заседания Приморского райсуда Одессы.
  • 1 ноября 2019 года генпрокурор Руслан Рябошапка пообещал "в ближайшие дни" обнародовать важную информацию по расследованию убийства Гандзюк.

Украинская правда
Темы: нападение на ГандзюкБолгария
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

Все новости...
нападение на Гандзюк
Дело Кати Гандзюк. Феномен гражданского общества
Суд вынес приговор организаторам убийства Гандзюк: Мангер и Левин получили по 10 лет
Суд огласит приговор по делу Гандзюк после 20 июня
Последние новости
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
23:22
Умеров о закупках в Минобороны: Выдавливаем людей со старыми практиками
22:30
ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы
22:02
фотоОбстрел Херсона: 7 пострадавших, среди них – ребенок
21:24
И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов
21:05
Дуда наложил первое вето на планы новой правящей коалиции
20:43
Bild: Европейская разведка допускает нападение РФ на Европу следующей зимой
20:26
Аноним сообщил о закладке пяти бомб в аэропорту Праги
20:10
Зеленский: Возможность сбивать истребители РФ – один из ключей к завершению войны
19:57
Министр обороны Италии призвал к переговорам о прекращении войны в Украине
Все новости...
Реклама: