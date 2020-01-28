Мать убитой Окуевой: У следствия есть записи, на которых обсуждают плату киллеру

У следствия есть информация о денежном вознаграждении, которое обещали за убийство участников АТО, супругов Амины Окуевой и Адама Осмаева.

Источник: интервью матери погибшей Амины – Ирины Каминской – для Hromadske

Детали: Бывший народный депутат Игорь Мосийчук, помощницей которого была Окуева, заявлял, что у него есть информация, что за убийство Амины предлагали 500 тысяч долларов, а за убийство Адама – 1 миллион долларов.

Прямая речь Каминской: "Да, есть записи, где установлены голоса, которые это все обсуждают. Но я не вникаю в эти детали. Пусть этим занимаются люди, в чьи обязанности это входит".

Другие подробности: Каминская рассказала, что сразу после задержания подозреваемого Игоря Редькина она встречалась с министром внутренних дел Арсеном Аваковым и начальником полиции Киевской области Андреем Небытовым. Глава МВД обещал расследовать дальше и дело о покушении на Окуеву и ее мужа в июне 2017 года, и повторное покушение в октябре того же года, когда Окуеву убили.

Артур Денисултанов, который в 2017 году совершил покушение на Осмаева и Окуеву и которого Украина выдала России при обмене в декабре 2019 года, в интервью обвинял в убийстве Амины министра Авакова и других людей, а также говорил, что Адам и Амина занимались выводом денег и задолжали часть. Каминская ответила, что "это люди, которые несут ложь", чтобы спасти себя.

Мать Окуевой считает, что следствие еще не знает имен заказчиков, но имеет механизмы для их установления.

Прямая речь: "Когда у следователей не получилось с Кринари (Денисултановым, Дакаром, "Динго" – ред.), а там огромные суммы таких заказов – миллионы, они поняли, что надо искать другие возможности. Просто начали искать профессионалов. А эти (группа Редькина – ред.) работали, на их счету не одно убийство. В этой цепи, конечно, меня всегда интересовало имя заказчика.

Для себя лично я знаю, кто это. Я называю это "заказчик империи зла". Имена, вы же понимаете, выяснить сложно. Но я думаю, что у следствия есть механизм, как в этой ситуации работать. И то, что мне сказали, тоже дает надежду, что это можно проследить.

...Раньше мы говорили с Антоном Геращенко, и он говорил, что однозначно все ведет в Россию. Это "секрет Полишинеля".

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