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Новый президент Хорватии повторил тезисы новогоднего выступления Зеленского

Понедельник, 6 января 2020, 12:37
Новый президент Хорватии повторил тезисы новогоднего выступления Зеленского

Новоизбранный президент Хорватии Зоран Миланович в своем первом выступлении заявил об уважении к различиям граждан, но пообещал не делить их по тому, что причиняет им боль.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Vecernji List, которое приводит текст выступления Милановича.

"Хорватские граждане избрали меня президентом всех граждан, хорватов и тех, кто ими не является, и я этому очень рад" - сказал Міланович.

Он пообещал не обманывать граждан "сладкими словами о единстве", но отметил, что не станет намеренно наносить удары по болевым точкам хорватов.

"Я буду таким президентом, каким был во время избирательной кампании, я буду просить, предлагать, принимать предложения и надеюсь, что не предам доверие, которое вы мне оказали. Это большое обещание, потому что у наших 4 миллионов людей есть место под солнцем, место в Европе, которое продолжает оставаться самым красивым местом для жизни, и мы являемся частью этого континента. Не будет никаких интриг, тайных сговоров и заговоров, для меня все партии одинаковы" - сказал новоизбранный президент.

"Вы не услышите от меня трогательных историй о сопричастности. Люди разные, но то, что я постараюсь сделать, - это достичь результата без необходимости намеренно причинить боль, слышать и прислушиваться ко всем, поддерживать диалог, осознавая, что есть разные мировоззрения, предрассудки, от которых даже я не застрахован, потому что я обычный человек", - отметил Миланович.

"Повторю снова, я не буду делить хорватских граждан по тому тем, что причиняет им боль, по тому, что имеет низкий уровень толерантности", - отметил он.

"Давайте объединимся в наших различиях" - сказал Миланович"

Как сообщалось, бывший премьер-министр Хорватии от левых сил Зоран Миланович победил действующую президентку Колинду Грабар-Китарович во время второго тура президентских выборов.

Напомним, президент Владимир Зеленский в своем новогоднем поздравлении призвал украинцев объединиться,, независимо от предпочтений, идеалов или языка общения.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ХорватияЗеленский
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