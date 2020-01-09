Иранские следователи: Самолет МАУ загорелся еще в воздухе, "черные ящики" повреждены

Украинский пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины", который потерпел катастрофу утром 8 января в Тегеране, был охвачен пламенем еще в воздухе.

Источник: сообщение иранских следователей за 9 января в переводе DW

Детали: Следственные комиссии под руководством Организации гражданской авиации Ирана отметили, что экипаж украинского самолета пытался вернуть самолет в аэропорт Тегерана, однако не обращался с просьбой о помощи по радиосвязи.

Эта информацию удалось получить от очевидцев падения самолета, которые находились на земле, а также от свидетелей, которые находились на борту авиалайнера, пролетавшего неподалеку от места катастрофы.

Отмечается, что после падения Boeing 737 произошел "мощный взрыв" – вероятно, потому, что самолет был полностью заправлен топливом для перелета в Киев.

Следователи отметили, что оба так называемых "черных ящика" были найдены, однако они получили повреждения, поэтому часть записей на них утрачена.

Этому предшествовало: 8 января в Организации гражданской авиации Ирана заявили, что не передадут "черные ящики" (бортовые самописцы) с разбившегося самолета компании Boeing или американцам.

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