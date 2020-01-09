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Иранские следователи: Самолет МАУ загорелся еще в воздухе, "черные ящики" повреждены

Четверг, 9 января 2020, 08:01
Иранские следователи: Самолет МАУ загорелся еще в воздухе, черные ящики повреждены

Украинский пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины", который потерпел катастрофу утром 8 января в Тегеране, был охвачен пламенем еще в воздухе.

Источник: сообщение иранских следователей за 9 января в переводе DW

Детали: Следственные комиссии под руководством Организации гражданской авиации Ирана отметили, что экипаж украинского самолета пытался вернуть самолет в аэропорт Тегерана, однако не обращался с просьбой о помощи по радиосвязи.

Эта информацию удалось получить от очевидцев падения самолета, которые находились на земле, а также от свидетелей, которые находились на борту авиалайнера, пролетавшего неподалеку от места катастрофы.

Отмечается, что после падения Boeing 737 произошел "мощный взрыв" – вероятно, потому, что самолет был полностью заправлен топливом для перелета в Киев.

Следователи отметили, что оба так называемых "черных ящика" были найдены, однако они получили повреждения, поэтому часть записей на них утрачена.

Этому предшествовало: 8 января в Управлении гражданской авиации Ирана заявили, что не передадут "черные ящики" (бортовые самописцы) с разбившегося самолета компании Boeing или американцам, с которыми есть  противостояние..

В Управлении гражданской авиации Ирана сообщили, что будут самостоятельно изучать бортовые самописцы с самолета МАУ, но украинские эксперты могут присутствовать во время этой процедуры.

Самолет с украинскими экспертами прибыл в Тегеран 9 января в 3:30 ночи, экспертная группа срочно приступила к изучению обстоятельств авиакатастрофы Boeing 737 рейса PS 752, сообщили в СНБОУ.

Знать больше: Авиакатастрофа самолета МАУ в Иране. Все, что известно

Предыстория:

  • Самолет регулярного рейса PS 752 Тегеран – Киев авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) разбился в Иране утром 8 января. В самолете было 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все 176 человек погибли.
  • Среди погибших были граждане 7 стран: из Ирана 82; из Канады 63; из Швеции 10; из Афганистана 4; из ФРГ 3, из Великобритании 3, из Украины 11 граждан (2 пассажира и 9 членов экипажа).
  • В авиакомпании МАУ заявили, что самолет был исправен и что не допускают ошибку экипажа.
  • Предварительная версия канадских спецслужб, по информации Reuters, такова: Boeing 737 МАУ потерпел крушение в Иране из-за поломки двигателя, а не потому, что его сбила ракета.
  • Президент Украины Владимир Зеленский призвал международное сообщество, в частности Канаду, принять участие в расследовании авиакатастрофы самолета "Международных авиалиний Украины" в Иране.
  • 9 января объявлено днем ​​национального траура в Украине..

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Темы: авиакатастрофа МАУ в ИранеИран
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