Зеленский призвал мир присоединиться к расследованию катастрофы самолета в Иране

Президент Владимир Зеленский призывает международное сообщество, особенно Канаду, принять участие в расследовании авиакатастрофы самолета "Международных авиалиний Украины" в Иране.

Источник: обращение Зеленского, Офис президента

Прямая речь: "Сегодня я проведу телефонный разговор с президентом Ирана по усилению сотрудничества с украинской стороной для установления истины. Призываю и международное сообщество, в частности Канаду, присоединиться к расследованию обстоятельств авиакатастрофы украинской Боинга-737.

Также в Украине будут проведены внеплановые и полные проверки состояния безопасности полетов МАУ и других отечественных авиакомпаний.

Украинским гражданам рекомендовано воздержаться от посещения этого региона. До выяснения всех причин катастрофы украинским авиакомпаниям запрещены полеты в воздушном пространстве Ирана и Ирака.

Отдельно отмечу, что до отправки украинского самолета и после нее в международном аэропорту Тегерана садились и взлетали самолеты международных, в том числе и европейских авиакомпаний. Полеты прекратили только Соединенные Штаты Америки. Ни одна другая страна не запрещала полеты своих авиакомпаний над Ираном и не отменяла рейсы до утренней авиакатастрофы".

Детали Президент Украины выразил соболезнования семьям погибших, среди которых граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана и Великобритании.

9 января объявлено днем ​​национального траура в Украине, так как погибли 11 украинцев.

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