Зеленский призвал мир присоединиться к расследованию катастрофы самолета в Иране
Президент Владимир Зеленский призывает международное сообщество, особенно Канаду, принять участие в расследовании авиакатастрофы самолета "Международных авиалиний Украины" в Иране.
Источник: обращение Зеленского, Офис президента
Прямая речь: "Сегодня я проведу телефонный разговор с президентом Ирана по усилению сотрудничества с украинской стороной для установления истины. Призываю и международное сообщество, в частности Канаду, присоединиться к расследованию обстоятельств авиакатастрофы украинской Боинга-737.
Также в Украине будут проведены внеплановые и полные проверки состояния безопасности полетов МАУ и других отечественных авиакомпаний.
Украинским гражданам рекомендовано воздержаться от посещения этого региона. До выяснения всех причин катастрофы украинским авиакомпаниям запрещены полеты в воздушном пространстве Ирана и Ирака.
Отдельно отмечу, что до отправки украинского самолета и после нее в международном аэропорту Тегерана садились и взлетали самолеты международных, в том числе и европейских авиакомпаний. Полеты прекратили только Соединенные Штаты Америки. Ни одна другая страна не запрещала полеты своих авиакомпаний над Ираном и не отменяла рейсы до утренней авиакатастрофы".
Детали Президент Украины выразил соболезнования семьям погибших, среди которых граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана и Великобритании.
9 января объявлено днем национального траура в Украине, так как погибли 11 украинцев.
Знать больше: Авиакатастрофа самолета МАУ в Иране. Все, что известно
Предыстория:
- Самолет регулярного рейса PS 752 Тегеран – Киев авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) разбился в Иране утром 8 января. В самолете было 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все 176 человек погибли.
- Среди погибших были граждане 7 стран: из Ирана 82; из Канады 63; из Швеции 10; из Афганистана 4; из ФРГ 3, из Великобритании 3, из Украины 11 граждан (2 пассажира и 9 членов экипажа).
- В авиакомпании МАУ заявили, что самолет был исправен и что не допускают ошибку экипажа.
- Предварительная версия канадских спецслужб, по информации Reuters, такова: Boeing 737 МАУ потерпел крушение в Иране из-за поломки двигателя, а не потому, что его сбила ракета.
- В Организации гражданской авиации Ирана заявили, что не передадут "черные ящики" (бортовые самописцы) с разбившегося самолета компании Boeing или американцам.