Пограничники задержали самолет, возивший контрабанду в ЕС

В Ивано-Франковской области пограничники задержали самолет "АН-2", на котором осуществлялась контрабанда сигарет в Румынию.

Источник: сайт Государственной пограничной службы

Детали: Также задержаны трое украинцев, жителей Хмельницкой и Ивано-Франковской областей, находившихся на борту воздушного судна.

По данным ГПСУ, преступники использовали тактику быстрой загрузки табачных изделий в полевых условиях (на промежуточных местах посадки/взлета), чтобы их не заметили правоохранители, однако те все же смогли установить маршруты, места взлета и посадки контрабандистов.

Дословно: "Сегодня (9 января) ночью на участке отдела пограничной службы "Герца" Черновицкого отряда зафиксировали нарушение границы воздушным аппаратом из Украины в Румынию и обратно. А когда самолет приземлился на аэродроме - в городе Коломыя (в 100 км от границы), его задержали".

Почему это важно: Как объясняют пограничники, нарушение границы малыми и беспилотными летательными аппаратами не редкость в Украине. А поскольку пилоты-контрабандисты пытаются пролететь незамеченными, их воздушные путешествия довольно рискованны. Нередко попытки нарушения границы летательными средствами заканчиваются катастрофами.