Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Пограничники задержали самолет, возивший контрабанду в ЕС

Четверг, 9 января 2020, 17:04
Пограничники задержали самолет, возивший контрабанду в ЕС

В Ивано-Франковской области пограничники задержали самолет "АН-2", на котором осуществлялась контрабанда сигарет в Румынию.

Источник: сайт Государственной пограничной службы

Детали: Также задержаны трое украинцев, жителей Хмельницкой и Ивано-Франковской областей, находившихся на борту воздушного судна.

По данным ГПСУ, преступники использовали тактику быстрой загрузки табачных изделий в полевых условиях (на промежуточных местах посадки/взлета), чтобы их не заметили правоохранители, однако те все же смогли установить маршруты, места взлета и посадки контрабандистов.

 

Дословно: "Сегодня (9 января) ночью на участке отдела пограничной службы "Герца" Черновицкого отряда зафиксировали нарушение границы воздушным аппаратом из Украины в Румынию и обратно. А когда самолет приземлился на аэродроме - в городе Коломыя (в 100 км от границы), его задержали".

Почему это важно: Как объясняют пограничники, нарушение границы малыми и беспилотными летательными аппаратами не редкость в Украине. А поскольку пилоты-контрабандисты пытаются пролететь незамеченными, их воздушные путешествия довольно рискованны. Нередко попытки нарушения границы летательными средствами заканчиваются катастрофами.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: контрабандаИвано-Франковская областьавиа
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

Все новости...
контрабанда
ЕС не фиксирует значительной контрабанды оружия из Украины – еврокомиссар в Киеве
В Украину пытались ввезти почти целый самолет по частям – таможенники
Полиция задержала турка-контрабандиста героина, которого искал Интерпол
Последние новости
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
23:22
Умеров о закупках в Минобороны: Выдавливаем людей со старыми практиками
22:30
ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы
22:02
фотоОбстрел Херсона: 7 пострадавших, среди них – ребенок
21:24
И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов
21:05
Дуда наложил первое вето на планы новой правящей коалиции
20:43
Bild: Европейская разведка допускает нападение РФ на Европу следующей зимой
20:26
Аноним сообщил о закладке пяти бомб в аэропорту Праги
20:10
Зеленский: Возможность сбивать истребители РФ – один из ключей к завершению войны
Все новости...
Реклама: