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Москва отказала в посадке самолету Бундесвера с эвакуированными из Китая немцами

Суббота, 1 февраля 2020, 18:22
Москва отказала в посадке самолету Бундесвера с эвакуированными из Китая немцами

Москва отказала в посадке самолету немецкого Бундесвера с гражданами Германии и других стран, эвакуированных из китайского Уханя из-за вспышки коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на русскую службу Deutsche Welle.

Как в субботу сообщила министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, Москва сослалась на нехватку ресурсов в своих аэропортах. По ее словам, Минобороны и МИД Германии намерены в ближайшее время выяснить, были ли другие причины для отказа. 

Самолет Бундесвера Airbus A310 с более  чем 120 гражданами Германии и других стран на борту вылетел из Уханя в Франкфурт-на-Майне ранее 1 февраля. Сначала он планировал сделать остановку в Москве. По словам главы Минобороны ФРГ, Россия дала разрешение на полет над своей территорией и обещала разрешить посадку в одном из аэропортов для дозаправки и смены экипажа.

После того, как стало известно об отказе, самолет был перенаправлен в Хельсинки, где совершил посадку примерно в 13.40 по местному времени, а после дозаправки вылетел в Германию.

Возвращение из Уханя было для всех добровольным и проводилось по инициативе МИД Германии. 

По информации издания Bild am Sonntag, среди эвакуированных - 108 граждан ФРГ, 34 китайцы, один болгарин и один гражданин США. Немецкие пилоты, которые должны были заменить коллег в Москве, прилетели в столицу РФ еще 30 января.

По информации издания, немецкие спецслужбы считают отказ России "надуманной отговоркой".

Йоханн Вадепуль, заместитель председателя парламентской фракции блока ХДС/ХСС, входящей в состав правящей коалиции, назвал действия России недружественным актом. 

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Предыстория:

  • В декабре 2018 г. в китайском городе Ухань была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позже выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.
  • Жертвами коронавируса на материковой части Китая стали 259 человек, зафиксировано более 11 тысяч случаев заболевания.
  • Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайную ситуацию в связи с распространением вируса за пределами Китая.

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Темы: коронавирусРосcияКитайГермания
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