Кабмин так и не отчитался о своих многотысячных премиях
Во время часа вопросов к правительству украинские министры и премьер Алексей Гончарук так и не отчитались о своих многотысячных премиях накануне нового года.
Источник: заседание Верховной Рады 17 января
Детали: Кабинет министров должен был отчитаться во время часа вопросов к правительству 17 января об своих сотнях тысяч премий и рассказать о причинах таких начислений.
Однако из-за заявления об отставке премьера Гончарука, которое он почему-то подал на рассмотрение президенту, а не Верховной Раде, график работы парламента изменился.
В частности, в ВР отчитался министр МИД Вадим Пристайко о катастрофе самолета МАУ в Иране. Также позже с трибуны выступил премьер. Он заявил, что правительство будет работать до решения президента Владимира Зеленского.
Гончарук не объяснил, почему подал заявление Зеленскому и даже не вспомнил о премиях.
Ему не смогли задать вопросов. После выступления все правительство покинуло сессионный зал под аплодисменты партии "Слуга народа" и крики "Позор!" оппозиции.
Нардеп от "Евросолидарности" Ирина Геращенко призвала спикера вернуть Гончарука и правительство, чтобы они все-таки рассказали о причинах и происхождение собственных премий, однако глава ВР Дмитрий Разумков отказал, заявив, что по регламенту час вопросов к правительству уже закончился.
Премьер опоздал в парламент и вообще, по словам Разумкова, в Раде должен был быть только Пристайко.
Источник УП отметил, что Гончарук пришел в Раду с Офиса президента.
Что предшествовало: 14 января Верховная Рада потребовала от Кабинета министров отчитаться о начислении больших премий отдельным министрам и рассказать о причинах таких начислений.
После этого министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет заявил, что правительство ежемесячно будет публиковать данные о доходах топ-чиновников.
Предыстория:
- Ранее стало известно, что руководители Минкульта получили "под елочку" сотни тысяч зарплаты. В частности министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский и его заместители задекларировали совокупный размер своей декабрьской зарплаты на сумму свыше 2 миллионов гривен.
- Министр юстиции Денис Малюська считает, что высокие заработные платы у чиновников - это профессиональная необходимость. Министру насчитали в декабре 2019 года 226 тысяч гривен.
- Премьер-министр Алексей Гончарук считает, что высокие зарплаты министрам преодолевают коррупцию и соблазн злоупотребления служебным положением.