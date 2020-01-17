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Кабмин так и не отчитался о своих многотысячных премиях

Пятница, 17 января 2020, 11:20
Кабмин так и не отчитался о своих многотысячных премиях

Во время часа вопросов к правительству украинские министры и премьер Алексей Гончарук так и не отчитались о своих многотысячных премиях накануне нового года.

Источник: заседание Верховной Рады 17 января

Детали: Кабинет министров должен был отчитаться во время часа вопросов к правительству 17 января об своих сотнях тысяч премий и рассказать о причинах таких начислений.

Однако из-за заявления об отставке премьера Гончарука, которое он почему-то подал на рассмотрение президенту, а не Верховной Раде, график работы парламента изменился.

В частности, в ВР отчитался министр МИД Вадим Пристайко о катастрофе самолета МАУ в Иране. Также позже с трибуны выступил премьер. Он заявил, что правительство будет работать до решения президента Владимира Зеленского.

Гончарук не объяснил, почему подал заявление Зеленскому и даже не вспомнил о премиях.

Ему не смогли задать вопросов. После выступления все правительство покинуло сессионный зал под аплодисменты партии "Слуга народа" и крики "Позор!" оппозиции.

Нардеп от "Евросолидарности" Ирина Геращенко призвала спикера вернуть Гончарука и правительство, чтобы они все-таки рассказали о причинах и происхождение собственных премий, однако глава ВР Дмитрий Разумков отказал, заявив, что по регламенту час вопросов к правительству уже закончился.

Премьер опоздал в парламент и вообще, по словам Разумкова, в Раде должен был быть только Пристайко.

Источник УП отметил, что Гончарук пришел в Раду с Офиса президента.

Что предшествовало: 14 января Верховная Рада потребовала от Кабинета министров отчитаться о начислении больших премий отдельным министрам и рассказать о причинах таких начислений.

После этого министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет заявил, что правительство ежемесячно будет публиковать данные о доходах топ-чиновников.

Предыстория:

  • Ранее стало известно, что руководители Минкульта получили "под елочку" сотни тысяч зарплаты. В частности министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский и его заместители задекларировали совокупный размер своей декабрьской зарплаты на сумму свыше 2 миллионов гривен.
  • Министр юстиции Денис Малюська считает, что высокие заработные платы у чиновников - это профессиональная необходимость. Министру насчитали в декабре 2019 года 226 тысяч гривен.
  • Премьер-министр Алексей Гончарук считает, что высокие зарплаты министрам преодолевают коррупцию и соблазн злоупотребления служебным положением.

Алена Мазуренко, УП
Темы: Кабинет министровВерховная Радапремьер
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