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Четырех афганцев нашли в фуре-холодильнике на Львовщине

Понедельник, 3 февраля 2020, 08:57
Четырех афганцев нашли в фуре-холодильнике на Львовщине

Патрульные спасли четырех граждан Афганистана с опломбированной фуры-рефрижератора на Львовщине.

Источник: патрульная полиция в Facebook

Дословно: "Водитель грузовика Volvo рассказал полицейским, что везет из Македонии в Россию яблоки, а остановившись на заправочной станции в населенном пункте Гамалеевка, услышал стук с прицепа и шум.

53-летний мужчина сразу вызвал полицию, потому что там не должно было быть людей". 

 

Детали: Отмечается, что грузовик опломбировали еще в Румынии и пломба была без повреждений.

Полицейские пытались установить словесный контакт с людьми, но в ответ слышали только какие-то возгласы.

На место вызвали все необходимые службы, включая медиков, сорвали пломбы и на ящиках с яблоками обнаружили 4 иностранцев. 

 

По предварительной информации, они там могли находиться уже пятые сутки без вентиляции, температура в рефрижераторе колебалась от +2 до +4 градусов.

Медики осмотрели мужчин и сообщили, что в госпитализации они не нуждаются.

При поверхностной проверке запрещенных вещей у иностранцев не обнаружили.

Полицейские установили, что все они граждане Афганистана. Трое из них несовершеннолетние в возрасте 15, 16 и 17 лет, а четвертый 23-летний.

Сообщается, что патрульные угостили их едой и чаем. Сейчас афганцами занимаются компетентные службы.

Украинская правда
Темы: полицияЛьвовщинаАфганистан
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