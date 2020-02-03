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Из-за аномального тепла повысили температурную норму для Киева

Понедельник, 3 февраля 2020, 10:40
Из-за аномального тепла повысили температурную норму для Киева

По данным наблюдений Центральной геофизической обсерватории среднемесячная температура января 2020 года в Киеве составила +0,8°С, что на 6,4°С выше климатической нормы, поэтому январь в этом году больше напоминал осень.

Источник: сайт Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского

Дословно: "Нынешний январь занял вторую позицию после января 2007 года среди самых теплых с 1881 года.

Холодное всего было 7 января, когда минимальная температура опустилась под утро до минус 5,3°С, а теплее всего - 11 числа, когда максимальная температура поднялась после полудня до +7,1 градусов.

Но метеорологическая зима в столицу так и не пришла, хотя две трети календарной уже прошло.

Осадков в Киеве за месяц выпало 21 мм, что составило лишь 44% климатической нормы".

Детали: В 2020 году заканчивается климатический период, который начался в январе 1991 года, и в обсерватории подсчитали новые климатические нормы.

В частности, новая климатическая норма в Киеве температуры воздуха для января составляет -3,2°С, и это выше предыдущего значения на 2,4°С.

Относительно осадков, то новая их норма составляет 37 мм, и меньше от предыдущего значения на 11 мм.

Украинская правда
Темы: погодаУкраина
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