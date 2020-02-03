ООС: 10 вражеских обстрелов, один раненый

Вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз обстреляли позиции Объединенных сил на Донбассе, ранив одного украинского военнослужащего.

Источник: ООС

Детали: Российские оккупанты стреляли из минометов калибра 120 мм и 82 мм, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Штаб зафиксировал три обстрела неподалеку Павлополя, два – рядом с Авдеевкой, по одному вблизи Опытного и Песков.

Дважды враг обстреливал из миномета 120-мм калибра окраины Новотошковского (9 мин) и один раз – Орехового (5 мин).

2 февраля боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня, без потерь среди украинских военных.