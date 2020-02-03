Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ООС: 10 вражеских обстрелов, один раненый

Понедельник, 3 февраля 2020, 17:13
ООС: 10 вражеских обстрелов, один раненый

Вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз обстреляли позиции Объединенных сил на Донбассе, ранив одного украинского военнослужащего.

Источник: ООС

Детали: Российские оккупанты стреляли из минометов калибра 120 мм и 82 мм, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Штаб зафиксировал три обстрела неподалеку Павлополя, два – рядом с Авдеевкой, по одному вблизи Опытного и Песков.

Дважды враг обстреливал из миномета 120-мм калибра окраины Новотошковского (9 мин) и один раз – Орехового (5 мин).

2 февраля боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня, без потерь среди украинских военных.

Украинская правда
Темы: ДонбассОбъединенные силы на Донбассевойнабоевые действияРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

Все новости...
Донбасс
16 часов на штурме под Бахмутом. Репортаж УП с наступления десантников
Сырский: На Бахмутском направлении вернули ранее оккупированные территории
Оккупанты сообщили о "прилетах" по администрации Волновахи
Последние новости
03:11
На вечеринке журналистов русской службы BBC в Риге взорвалась учебная граната
02:10
ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками
01:23
Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и Сирии
00:28
В Хмельницкой области работала ПВО
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
23:22
Умеров о закупках в Минобороны: Выдавливаем людей со старыми практиками
22:30
ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы
22:02
фотоОбстрел Херсона: 7 пострадавших, среди них – ребенок
21:24
И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов
Все новости...
Реклама: