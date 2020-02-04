Зеленскому доверяют почти две трети украинском

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Вторник, 4 февраля 2020, 12:21

Лидером по доверию украинцев среди политиков является президент Владимир Зеленский: ему доверяют 59% населения, не доверяют 32%.

Источник: январский опрос социологической группы "Рейтинг"

Детали: Уровень доверия к другим ключевым политикам имеет отрицательный баланс.

Главе Верховной Рады Дмитрию Разумкову доверяют 26%, не доверяют – 44%.

Одному из лидеров партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрию Бойко – 25% и 56% соответственно.

Певцу и лидеру партии "Голос" Святославу .Вакарчуку доверяют 22%, не доверяют 62% опрошенных.

Премьер-министру Алексею Гончаруку доверяют 20% не доверяют – 53%.

Лидеру партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко доверяют 20%, не испытывают доверия 73%.

Бывшему президенту и одному из лидеров партии "Европейская солидарность" Петру Порошенко доверяют 15%, а не доверяют 78% респондентов.

 

Справка: Социологическая группа "Рейтинг" проводила опрос 22-26 января 2020 года путем формализованного face-to-face интервью. Было опрошено 2500 респондентов в возрасте от 18 лет (выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения). Ошибка репрезентативности исследования – не более 2%.

Предыстория: Президентские выборы 21 апреля 2019 года (второй тур) шоумен Владимир Зеленский выиграл с результатом 73,22%.

Темы: социология Зеленский Порошенко Тимошенко Гончарук


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