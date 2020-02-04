Лидером по доверию украинцев является президент Владимир Зеленский, ему доверяют 59% населения, не доверяют 32% – хотя в декабре его показатели были лучше: 67% доверяли и 25% не доверяли.

Источник: январский опрос социологической группы "Рейтинг"

Детали: Уровень доверия к другим ключевым политикам имеет отрицательный баланс.

Главе Верховной Рады Дмитрию Разумкову доверяют 26%, не доверяют – 44%.

Одному из лидеров партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрию Бойко – 25% и 56% соответственно.

Певцу и лидеру партии "Голос" Святославу .Вакарчуку доверяют 22%, не доверяют 62% опрошенных.

Премьер-министру Алексею Гончаруку доверяют 20% не доверяют – 53%.

Лидеру партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко доверяют 20%, не испытывают доверия к ней 73%.

Бывшему президенту и одному из лидеров партии "Европейская солидарность" Петру Порошенко доверяют 15%, а не доверяют 78% респондентов.

Справка: Социологическая группа "Рейтинг" проводила опрос 22-26 января 2020 года путем формализованного face-to-face интервью. Было опрошено 2500 респондентов в возрасте от 18 лет (выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения). Ошибка репрезентативности исследования – не более 2%.

Предыстория: