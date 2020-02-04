Доверие к Зеленского понемногу падает – «Рейтинг»
Лидером по доверию украинцев является президент Владимир Зеленский, ему доверяют 59% населения, не доверяют 32% – хотя в декабре его показатели были лучше: 67% доверяли и 25% не доверяли.
Источник: январский опрос социологической группы "Рейтинг"
Детали: Уровень доверия к другим ключевым политикам имеет отрицательный баланс.
Главе Верховной Рады Дмитрию Разумкову доверяют 26%, не доверяют – 44%.
Одному из лидеров партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрию Бойко – 25% и 56% соответственно.
Певцу и лидеру партии "Голос" Святославу .Вакарчуку доверяют 22%, не доверяют 62% опрошенных.
Премьер-министру Алексею Гончаруку доверяют 20% не доверяют – 53%.
Лидеру партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко доверяют 20%, не испытывают доверия к ней 73%.
Бывшему президенту и одному из лидеров партии "Европейская солидарность" Петру Порошенко доверяют 15%, а не доверяют 78% респондентов.
Справка: Социологическая группа "Рейтинг" проводила опрос 22-26 января 2020 года путем формализованного face-to-face интервью. Было опрошено 2500 респондентов в возрасте от 18 лет (выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения). Ошибка репрезентативности исследования – не более 2%.
Предыстория:
- Президентские выборы 21 апреля 2019 года (второй тур) шоумен Владимир Зеленский выиграл с результатом 73,22%.
- В декабре 2019 года Зеленскому доверяли 67% опрошенных "Рейтингу" и не доверяли 25%.
- Январский опрос Центра "Социальный мониторинг" и Института социсследований имени Александра Яременко показало, что Зеленскому скорее или полностью доверяют 49,4%.
- В апреле 2019 года Зеленскому доверяли 32% респондентов "Рейтинга", в июне – 63%. В октябре Украинский центр экономических и политических исследований им. Разумкова насчитал ему 70,5% доверия.