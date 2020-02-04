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Доверие к Зеленского понемногу падает – «Рейтинг»

Вторник, 4 февраля 2020, 11:21
Доверие к Зеленского понемногу падает – «Рейтинг»

Лидером по доверию украинцев является президент Владимир Зеленский, ему доверяют 59% населения, не доверяют 32% – хотя в декабре его показатели были лучше: 67% доверяли и 25% не доверяли.

Источник: январский опрос социологической группы "Рейтинг"

Детали: Уровень доверия к другим ключевым политикам имеет отрицательный баланс.

Главе Верховной Рады Дмитрию Разумкову доверяют 26%, не доверяют – 44%.

Одному из лидеров партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрию Бойко – 25% и 56% соответственно.

Певцу и лидеру партии "Голос" Святославу .Вакарчуку доверяют 22%, не доверяют 62% опрошенных.

Премьер-министру Алексею Гончаруку доверяют 20% не доверяют – 53%.

Лидеру партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко доверяют 20%, не испытывают доверия к ней 73%.

Бывшему президенту и одному из лидеров партии "Европейская солидарность" Петру Порошенко доверяют 15%, а не доверяют 78% респондентов.

 

Справка: Социологическая группа "Рейтинг" проводила опрос 22-26 января 2020 года путем формализованного face-to-face интервью. Было опрошено 2500 респондентов в возрасте от 18 лет (выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения). Ошибка репрезентативности исследования – не более 2%.

Предыстория:

  • Президентские выборы 21 апреля 2019 года (второй тур) шоумен Владимир Зеленский выиграл с результатом 73,22%.
  • В декабре 2019 года Зеленскому доверяли 67% опрошенных "Рейтингу" и не доверяли 25%.
  • Январский опрос Центра "Социальный мониторинг" и Института социсследований имени Александра Яременко показало, что Зеленскому скорее или полностью доверяют 49,4%.
  • В апреле 2019 года Зеленскому доверяли 32% респондентов "Рейтинга", в июне – 63%. В октябре Украинский центр экономических и политических исследований им. Разумкова насчитал ему 70,5% доверия.

УП, дополнено

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Темы: социологияЗеленскийПорошенкоТимошенкоГончарук
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