Зеленскому доверяют почти две трети украинском
Лидером по доверию украинцев среди политиков является президент Владимир Зеленский: ему доверяют 59% населения, не доверяют 32%.
Источник: январский опрос социологической группы "Рейтинг"
Детали: Уровень доверия к другим ключевым политикам имеет отрицательный баланс.
Главе Верховной Рады Дмитрию Разумкову доверяют 26%, не доверяют – 44%.
Одному из лидеров партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрию Бойко – 25% и 56% соответственно.
Певцу и лидеру партии "Голос" Святославу .Вакарчуку доверяют 22%, не доверяют 62% опрошенных.
Премьер-министру Алексею Гончаруку доверяют 20% не доверяют – 53%.
Лидеру партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко доверяют 20%, не испытывают доверия 73%.
Бывшему президенту и одному из лидеров партии "Европейская солидарность" Петру Порошенко доверяют 15%, а не доверяют 78% респондентов.
Справка: Социологическая группа "Рейтинг" проводила опрос 22-26 января 2020 года путем формализованного face-to-face интервью. Было опрошено 2500 респондентов в возрасте от 18 лет (выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения). Ошибка репрезентативности исследования – не более 2%.
Предыстория: Президентские выборы 21 апреля 2019 года (второй тур) шоумен Владимир Зеленский выиграл с результатом 73,22%.