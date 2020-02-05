ПЦУ осудила решение праздновать Рождество 25 декабря, но разрешила молебень

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Среда, 5 февраля 2020, 11:09

Синод ПЦУ осудил единоличное решение митрополита Луцкого и Волынского Михаила о переносе рождественского богослужения на 25 декабря, но разрешил совершать молебень и петь колядки в этот день.

Источник: пресс-центр Православной церкви Украины

Дословно: "Священный Синод осудил самовольное, единоличное решение Преосвященного Михаила, митрополита, о внесении изменений в церковный календарь, которое является нарушением канонического порядка. Впрочем, Синод разрешил, там где для этого усматриваются объективные обстоятельства и пастырская необходимость, по благословению правящего архиерея 25 декабря нового стиля совершать только молебен с акафистом Рождеству Христову и исполнение колядок".

Детали: В ПЦУ раз подчеркнули, что "непродуманное и поспешное внедрение календарной реформы может привести к углублению и появлению еще большего разделения среди украинцев".

В то же время отметили необходимость взвешенно и конструктивно обсуждать внедрение календарной реформы в Православной церкви Украины, учитывая мнение общества.

Для этого священники создали Синодальную календарную комиссию и назначили ее руководителя - ректора Киевской православной богословской академии протоиерея Александра Трофимлюка.

Что предшествовало: 25 декабря 2019 года в Украине впервые отправили Рождественское богослужение 25 декабря: литургию в Свято-Троицком кафедральном соборе ПЦУ в Луцке возглавил митрополит Луцкий и Волынский Михаил.

Отмечалось, что Михаил поддержал инициативу верующих, которые просили ввести празднование Рождества по новоюлианскому календарю, 25 декабря, не отвергая и юлианского, 7 января.

Напомним: Предстоятель ПЦУ Епифаний отмечал, что Православная церковь Украины допускает перенос даты празднования Рождества с 7 января на 25 декабря, когда большинство верующих поддержат такой шаг.

Валентина Романенко, УП
Темы: церковь


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