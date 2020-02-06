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Все меньше россиян приезжают в Украину – пограничная служба

Четверг, 6 февраля 2020, 11:11
Все меньше россиян приезжают в Украину – пограничная служба

В 2019 году украинскую границу пересекло 27,3 миллиона иностранцев.

Источник: Государственная пограничная служба

Дословно: "Если в 2014 году на въезд и выезд было подвергнуто контролю около 13 млн иностранцев, в 2017 – 14,6 млн, то 2019 закрыто цифрой 27,3 млн".

На границах с Евросоюзом зафиксировано 6,3 млн пересечений, из которых как на въезд, так и выезд следовало по 3 млн, причем 2,4 млн - с Польшей. Кроме того, 7,9 млн иностранных граждан пересекли границу с Молдовой, 4,5 млн - с Беларусью, 2,8 млн - с Россией.

По данным пограничников, наблюдается некоторое увеличение показателя пересечения границы Украины гражданами из Польши и Румынии.

Также, по сравнению с 2018-м, более привлекательной наша страна стала для граждан из Германии (на 14%), Лихтенштейна (12%), Великобритании (11%), Литвы (24%), Латвии и Швеции (13%), Люксембурга (20%), Австрии (27%).

Кроме того, для армян (на 8%), узбеков (12%), датчан (почти в 2 раза), эстонцев (6%), португальцев (14%), бельгийцев (27%), а еще для граждан, которые направлялись из Финляндии (11%), Хорватии (16%), Кипра (15%) и Филиппин (+ 11%).

В то же время зафиксировано некоторое снижение въезда в Украину со стороны россиян, по сравнению с 2018 годом – на 7%.

Также показатель упал относительно въезда в Украину граждан, которые направлялись из Беларуси (на 13%), Венгрии (10%), Словакии (14%), Казахстана, Нидерландов (9%), Испании (13%) и Бангладеш (21 %).

Что предшествовало: Пограничники рассказали, в какие страны чаще всего ездят украинцы. В 2019 году украинские граждане значительно меньше пересекали границу с Россией.

Украинская правда

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Темы: Пограничная службаграницаРосcия
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