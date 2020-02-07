Министерство здравоохранения и социальных служб США обратилось в Министерство обороны США с просьбой предоставить место на 11 военных объектах, расположенных вблизи крупных аэропортов. На базах планируется размещение граждан США, которых эвакуировали из Китая.

Источник: Министерство обороны США, передает "Интерфакс-Украина"

Детали: Министр обороны Марк Эспер, как ожидается, поддержит запрос на места, которые будут использоваться "при заполнении объектов МЗ".

Дословно: "МЗ будет отвечать за весь уход, транспортировки и безопасность эвакуированных", а "персонал министерства обороны не будет находиться в прямом контакте с эвакуированными и сведет к минимуму контакт с персоналом, поддерживает эвакуированных".

Детали: Отмечается, что военные объекты будут содержать до 20 человек каждый.

Минобороны сможет предоставить места рядом с аэропортами Гонолулу, Чикаго, Далласа, Лос-Анджелеса, Сан-Франциско, Атланты, Нью-Йорка, Вашингтона, Сиэтла, Нью-Джерси и Детройта.

Пентагон также предоставит офисные помещения для нескольких сотрудников Минздрава и их оборудования до 22 февраля.