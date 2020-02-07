Кучеренко с "Батькищины" написал заявление на "слугу народа"

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Пятница, 7 февраля 2020, 09:50

Народный депутат от "Батькивщины" Алексей Кучеренко написал заявление в полицию на депутата от "Слуги народа" Максима Ткаченко, который обругал его на заседании Рады 6 февраля.

Источник: пост Кучеренко в Facebook

Прямая речь: "Я всегда понимал, что такое старшие и опытные коллеги, что такое субординация и что такое человеческая мораль. Именно поэтому я подал заявление в полицию по поводу сегодняшнего инцидента с депутатом от "Слуги народа" и его хулиганским поведением.

Аналогичное заявление будет передано в Комитет по регламенту и депутатской этике.

Ни Ткаченко и никакой другой слуга не будут определять – кому быть или не быть депутатом ВР Украины.

Это право принадлежит исключительно Народу Украины!

Детали: Вместе с тем Кучеренко добавил, что если на заседании Рады 7 февраля Ткаченко с трибуны извинится перед ним лично и в его лице перед всем "поколением, которое он собирается отправить в утиль или в Трускавец", то он отзовет свои заявления.

Если же нет, то, по словам "батькивщиновца", он гарантирует "доведение последствий этого безобразия до логического конца"

Что было раньше: На заседании 6 февраля, когда "Батькивщина" и "ОПЗЖ" блокировали президиум, Кучеренко попросил первого заместителя председателя Рады Руслана Стефанчука успокоить "слугу народа". В это время к "батькивщиновцу" подошел "слуга народа" Ткаченко и сказал, что его "время вышло, езжайте домой, отдыхайте, езжайте в санаторий, в Трускавец".

На это Кучеренко обозвал Ткаченко "клоуны малолетние".

Это очень обидело "слугу народа", и он сказал: "Щас за клоуна, б*ядь. За клоуна вы щас п**ди получите".

Украинская правда
Темы: Батькивщина Слуга народа полиция


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