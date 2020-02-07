Экс-чиновника Госкомзема в Харьковской области подозревают в "приватизации" природного парка

Бывшему главе управления Государственного комитета по земельным ресурсам в Змеевском районе Харьковской области сообщили о подозрении: земли Национального природного парка "Гомольшанские леса" вывел из госсобственности.

Источник: полиция Харьковской области

Детали: Экс-чиновнику сообщили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.1,2 ст. 364 Уголовного кодекса (злоупотребление властью или служебным положением).

В течение 2007-2011 годов он незаконно передал в частную собственность три земельных участка парка "Гомольшанские леса", которые относятся к категории земель природно-заповедного фонда.

На этой земле частные лица планировали построить дачи.

Санкция предусматривает заключение до 6 лет и штраф до 17 тысяч гривен.

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