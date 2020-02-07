Экс-чиновника Госкомзема в Харьковской области подозревают в "приватизации" природного парка
Пятница, 7 февраля 2020, 20:39
Бывшему главе управления Государственного комитета по земельным ресурсам в Змеевском районе Харьковской области сообщили о подозрении: земли Национального природного парка "Гомольшанские леса" вывел из госсобственности.
Источник: полиция Харьковской области
Детали: Экс-чиновнику сообщили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.1,2 ст. 364 Уголовного кодекса (злоупотребление властью или служебным положением).
В течение 2007-2011 годов он незаконно передал в частную собственность три земельных участка парка "Гомольшанские леса", которые относятся к категории земель природно-заповедного фонда.
На этой земле частные лица планировали построить дачи.
Санкция предусматривает заключение до 6 лет и штраф до 17 тысяч гривен.
Предыстория:
- 16 ноября 2019 года прокуратура начала уголовное производство в отношении лиц, из-за действий которых из государственной собственности выбыли земли парка "Гомольшанские леса".
- По данным прокуратуры, должностные лица ГУ Госгеокадастра в Харьковской области в течение 2015-2017 годов под видом земель сельскохозяйственного назначения незаконно и безвозмездно передали в собственность граждан 406 земельных участков общей площадью около 200 га и оценочной стоимостью более 200 млн грн.
Украинская правда