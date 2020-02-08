Трамп поручил "сделать все возможное" для улучшения отношений с РФ - посол

423 просмотра
Суббота, 8 февраля 2020, 21:37

Президент США Дональд Трамп поручил послу США в России Джону Салливану сделать все возможное, чтобы улучшить отношения между Москвой и Вашингтоном.

Источник: Салливан в интервью российскому телеканалу РБК

Детали: По словам Салливана, он намерен продолжить курс, взятый его предшественником Джоном Хантсманом.

Посол США также заявил, что на данный момент отношения двух стран находятся на низшей точке со времен окончания холодной войны. По его словам, цель его работы - остановить спад в отношениях и улучшить их.

Прямая речь посла США в РФ: "Не могу сказать, сколько на это уйдет времени, но начинать надо сегодня. Мы не можем ждать выборов в США в ноябре этого года или каких-то других политических событий. Совместная работа Соединенных Штатов и России - это сегодня абсолютная необходимость и моя приоритетная задача". 

Детали: Также Салливан отметил, что у России и США есть принципиальные разногласия, "но это не значит, что у нас нет обязанности поддерживать контакты с другой стороной". 

Темы: Росcия США Трамп


powered by lun.ua
Материалы по теме
Россия отказала Беларуси в скидках на нефть и газ 8 февраля 2020, 13:58
Главные новости пятницы и ночи: невъездные актеры, консул Украины в Молдове, признание в пытках 8 февраля 2020, 08:00
Из-под стражи в Москве выпустили помощника Кадырова, которого в РФ передала СБУ 7 февраля 2020, 20:31
Все новости
Главные новости
Теннис: Сборная Украины победила Эстонию и вышла в плей-офф Мировой группы
Двое украинцев погибли в масштабном ДТП в Венгрии, семеро - ранены
Двое обменянных экс-беркутовцев вернулись в Киев – адвокат
СБУ разоблачила фейковый ремонт самолетов, который мог привести к жертвам
Все новости
мандри

10 причин, почему путешествие на выходные – удачная идея

ТаблоID

Что будут петь участники 1-го полуфинала нацотбора на Евровиденье

Музыка

Украинская музыка января: Скрябин, Олег Скрипка, Кристина Соловей, Kozak System и другие

Поиск по сайту
Архив
Весь архів