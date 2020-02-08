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Трамп поручил "сделать все возможное" для улучшения отношений с РФ - посол

Суббота, 8 февраля 2020, 20:37
Трамп поручил сделать все возможное для улучшения отношений с РФ - посол

Президент США Дональд Трамп поручил послу США в России Джону Салливану сделать все возможное, чтобы улучшить отношения между Москвой и Вашингтоном.

Источник: Салливан в интервью российскому телеканалу РБК

Детали: По словам Салливана, он намерен продолжить курс, взятый его предшественником Джоном Хантсманом.

Посол США также заявил, что на данный момент отношения двух стран находятся на низшей точке со времен окончания холодной войны. По его словам, цель его работы - остановить спад в отношениях и улучшить их.

Прямая речь посла США в РФ: "Не могу сказать, сколько на это уйдет времени, но начинать надо сегодня. Мы не можем ждать выборов в США в ноябре этого года или каких-то других политических событий. Совместная работа Соединенных Штатов и России - это сегодня абсолютная необходимость и моя приоритетная задача". 

Детали: Также Салливан отметил, что у России и США есть принципиальные разногласия, "но это не значит, что у нас нет обязанности поддерживать контакты с другой стороной". 

"Украинская правда" в Threads

Темы: РосcияСШАТрамп
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