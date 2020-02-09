ООС: Противник 3 раза обстрелял украинские позиции

8 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 3 раза нарушили режим прекращения огня.

Источник: штаб ООС

Детали: из запрещенных минского договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, а также с автоматической станковой гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник обстрелял позиции вблизи населенного пункта Лебединский.

Два враждебных обстрелы были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

Дословно: "С началом этого периода российские оккупационные войска с 82-мм минометов выпустили 10 мин по защитникам Лебединского.

За текущие сутки потерь нет".