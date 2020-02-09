На борьбу с коронавирусом Китай выделит более 10 миллиардов долларов
Воскресенье, 9 февраля 2020, 14:57
Китай выделит более 10,2 миллиарда долларов на борьбу с коронавирусом.
Источник: Reuters со ссылкой на заявление Министерства финансов Китая
Детали: В общей сложности на меры по борьбе с вирусом правительство выделило 71,85 млрд. юаней (10,26 млрд. долларов США).
По заявлению Минфина КНР, средства будут направлены на то, чтобы граждане могли позволить себе диагностику и лечение.
Дословно: "Средства также будут направлены на то, чтобы усилия каждого региона по борьбе с вирусом не испытывали финансовых ограничений".
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Напомним,
- По последнним данным, в результате заражения коронавирусом скончались 813 человек, за последние сутки - 89 человек. Количество случаев инфицирования возросло до 37 549 человек.
Украинская правда