Выборы в США: Байден одержал первую победу на праймериз демократов

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Воскресенье, 1 марта 2020, 11:18

Бывший вице-президент США Джо Байден победил на праймериз демократов в Южной Каролине с 48,4% голосов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Вторым стал сенатор Берни Сандерс - 19,9%, а миллиардер Том Стейер третий - 11,3%.

Южная Каролина - четвертый штат, который проголосовал в течение многомесячного сезона праймериз.

Это первая в истории победа Байдена в его третьем баллотировании на пост президента США.

В своей речи 77-летний политик сказал: "Только на днях пресса и кандидаты объявили эту кандидатуру мертвой. Теперь, благодаря всем вам, сердцу Демократической партии, - мы только что победили, и это большая победа".

В Нью-Гемпшире и Неваде победил Сандерс, а в Айове с отрывом в 0,1 процентного пункта победил Питер Бутеджедж.

В так называемый "супервторник" - 3 марта - состоятся предварительные выборы сразу в 14 штатах.

Также в "супервторник" к гонке присоединится бывший мэр Нью-Йорка, миллиардер Майкл Блумберг, который не участвовал в предыдущих выборах в четырех штатах. 

Темы: США виборы


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