На Донбассе 1 военный погиб и 6 пострадали

592 просмотра
Воскресенье, 1 марта 2020, 18:14

В воскресенье в результате вражеских обстрелов один украинский военный погиб, трое получили ранения и еще трое - боевое поражение.

Источник: пресс-центр Операции объединенных сил

Дословно: "В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также с противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия".

"Сегодня, 01 марта, в результате вражеских обстрелов один украинский защитник погиб, трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения и еще три человека получили боевое поражение".

Детали: Три обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": вблизи населенного пункта Пески - с миномета калибра 82 мм противник выпустил 2 мины, а также вел огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; рядом с Лебединским - с ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; неподалеку Невельского - из автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил два обстрела: вблизи Луганского - со станкового противотанкового гранатомета - 7 выстрелов, а также велся огонь из крупнокалиберных пулеметов; в районе населенного пункта Нижнетеплое - с противотанкового ракетного комплекса.

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на Донбассе


powered by lun.ua
Материалы по теме
На Донбассе 2 военных ранены, 1 получил боевую травму – ООС 1 марта 2020, 07:17
На Донбассе военный получил ранение – ООС 29 февраля 2020, 07:10
ООС: 4 вражеских обстрела, снайперы под Новотошковским, один раненый 28 февраля 2020, 19:51
Все новости
Главные новости
На Донбассе 1 военный погиб и 6 пострадали
Украину предупредили о двух днях c опасным ветром
Ермак в Минске назвал желаемую дату обмена "всех на всех"
Заявление Гончарука об отставке не поступало - Разумков
Все новости
здоровье

Как правильно лечить ветрянку

здоровье

Менструация: что это такое, как пережить месячные и ПМС, в каких случаях идти к врачу

здоровье

26 способов улучшить свою иммунную систему дома

Поиск по сайту
Архив
Весь архів