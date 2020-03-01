На Донбассе 1 военный погиб и 6 пострадали

В воскресенье в результате вражеских обстрелов один украинский военный погиб, трое получили ранения и еще трое - боевое поражение.

Источник: пресс-центр Операции объединенных сил

Дословно: "В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также с противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия".

"Сегодня, 01 марта, в результате вражеских обстрелов один украинский защитник погиб, трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения и еще три человека получили боевое поражение".

Детали: Три обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": вблизи населенного пункта Пески - с миномета калибра 82 мм противник выпустил 2 мины, а также вел огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; рядом с Лебединским - с ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; неподалеку Невельского - из автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил два обстрела: вблизи Луганского - со станкового противотанкового гранатомета - 7 выстрелов, а также велся огонь из крупнокалиберных пулеметов; в районе населенного пункта Нижнетеплое - с противотанкового ракетного комплекса.