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Украина обратится к МВФ за помощью для преодоления COVID-19

Вторник, 17 марта 2020, 03:05

На заседании Кабмина 16 марта поручили профильному министерству подготовить подготовить письмо в Международный валютный фонд о предоставлении финансовой помощи для борьбы с коронавирусом.

Источник: премьер-министр Денис Шмыгаль в Facebook

Детали: Также было поручено составить перечень товаров, экспорт которых следует ограничить.

На исполнение поручения президента Владимира Зеленского о выплате 1 тысяч гривен гражданам, чья пенсия меньше 5 тысяч, Минфин должен оценить необходимую сумму средств.

Что предшествовало: Кабинет министров во время заседания 16 марта принял решение о временной приостановке, железнодорожного, авиа и автобусного междугородного сообщений с 18 марта. С 17 марта на всей территории Украины запрещены любые массовые мероприятия с участием более 10 человек. Также свою работу должны прекратить все заведения общественного питания и развлекательные центры.

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Ограничения не для всех. Чем отличается подготовка Украины к коронавирусу от других стран

Что делать в случае пандемии: коротко о чрезвычайном положении

Предыстория:

  • В мире наблюдается пандемия и быстрое распространение коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-2019. Им заболели уже более 169 тысяч человек, более половины уже – за пределами Китая, с которого началась эпидемия. В мире умерли 6 513 человек, выздоровели 77 257 человек.
  • На вечер 16 марта в Украине зарегистрировано 7 случаев заражения коронавирусом. Одна женщина умерла. Два случая зарегистрировали в Киеве: студент, который контактировал с умершей и женщина, посещавшая французский курорт.
  • Остальные больные – в Черновицкой области.
  • Также в инфекционном отделении Черновицкой областной больнице скончалась женщина, которая находилась на лечении с подозрением на COVID-19.

Украинская правда
Темы: Кабинет министровМВФкоронавирус
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