Украина обратится к МВФ за помощью для преодоления COVID-19

На заседании Кабмина 16 марта поручили профильному министерству подготовить подготовить письмо в Международный валютный фонд о предоставлении финансовой помощи для борьбы с коронавирусом.

Источник: премьер-министр Денис Шмыгаль в Facebook

Детали: Также было поручено составить перечень товаров, экспорт которых следует ограничить.

На исполнение поручения президента Владимира Зеленского о выплате 1 тысяч гривен гражданам, чья пенсия меньше 5 тысяч, Минфин должен оценить необходимую сумму средств.

Что предшествовало: Кабинет министров во время заседания 16 марта принял решение о временной приостановке, железнодорожного, авиа и автобусного междугородного сообщений с 18 марта. С 17 марта на всей территории Украины запрещены любые массовые мероприятия с участием более 10 человек. Также свою работу должны прекратить все заведения общественного питания и развлекательные центры.

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