Україна звернеться до МВФ по допомогу для подолання COVID-19
На засіданні Кабміну 16 березня доручили профільному міністерству підготувати підготувати лист до Міжнародного валютного фонду щодо надання фінансової допомоги для боротьби із коронавірусом.
Джерело: прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Facebook
Деталі: Також було доручено скласти перелік товарів, експорт яких варто обмежити.
На виконання доручення президента Володимира Зеленського про виплату 1 тисяч гривень громадянам, чия пенсія менше 5 тисяч гривень, Мінфін має оцінити необхідну суму коштів.
Що передувало: Кабінет міністрів під час засідання 16 березня ухвалив рішення щодо тимчасового припинення, залізничного, авіа та автобусного міжміського сполучень з 18 березня. З 17 березня на всій території Україні заборонені будь-які масові заходи за участі більше 10 осіб. Також свою роботу мають припини всі заклади громадського харчування та розважальні центри.
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Обмеження не для всіх. Чим відрізняється підготовка України до коронавірусу від інших країн
Що робити у разі пандемії: коротко про надзвичайний стан
Передісторія:
- У світі спостерігається пандемія і швидке поширення коронавірусу SARS-CoV-2, що викликає захворювання COVID-2019. Ним занедужали вже понад 169 тисяч людей, більше половини вже – поза Китаєм, із якого почалася епідемія. У світі померли 6 513 осіб, одужали 77 257 осіб.
- На вечір 16 березня в Україні зареєстровано 7 випадків зараження коронавірусом. Одна жінка померла. Два випадки зареєстрували у Києві: студент, який контактував із померлою та жінка, що відвідувала французький курорт.
- Решта хворих – у Чернівецькій області.
- Також у інфекційному відділені Чернівецької обласної лікарні померла жінка, яка перебувала на лікуванні із підозрою на COVID-19.
- Через загрозу поширення коронавірусної інфекції Кабінет міністрів запровадив обмежувальні заходи в Україні з 12 березня по 3 квітня.